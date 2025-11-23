µª»Ò¤µ¤Þ Íª¿Î¤µ¤Þ ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤Èº©ÃÌ
¡¡Åìµþ¡¦°ËÆ¦ÂçÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¡á¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼êÏÃ¤Çº©ÃÌ¤¹¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï11·î22ÆüÍ¼Êý¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÄÔÍª²ÂÁª¼ê¡¢¾å±àµ×Èþ»ÒÁª¼ê¡¢»°ÂðÍµ»ÒÁª¼ê¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï2019Ç¯¡¢¸øÌ³¤ÇÎ×¤ó¤À¡Ö¹ñºÝÃÏ¿Þ³Ø²ñµÄ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¶¥µ»¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤È¼êÏÃ¤ÇÊ¹¤¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤â¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼êÏÃ¤Ç°§»¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë