ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤ËÂè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡¡µåÃÄÈ¯É½¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£³Æü¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ÎÉ×¿Í¤¬¡¢£±£±·î¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÂè£±»Ò¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÌîµå¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¡£¡Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤«¤é£²£°£±£¶Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨¤Ç£Æ£Á¸¢¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÆóÎÝ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£±£°£¸»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇÎ¨¡¦£²£µ£¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤¤Äó¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¡£¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£