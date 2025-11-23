¡Ö¤Þ¤¿Ã¦¤¤¤À¡×¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡Èµ¤¹ç¡É¤Î½êºî Èá´ê¤Î²¦ºÂÂ×´§¤Ç¸«¤»¤¿¡È¸Ê¤ò¸ÝÉñ¡É¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î¡È¤Á¤ç¤¤Ã¦¤®¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê11·î17Æü¡¿ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¸µ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê·ÐÎò¤ò¤â¤ÁÂç¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»î¹ç¤Ï±ö¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Èþ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¿ë¤Ë²¦ºÂÂ×´§¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸«¤»¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È°ìËçÃ¦¤°¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸Ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¡×¡Ö¤Þ¤¿Ã¦¤¤¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÀïÀþ¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤Ë2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¡¢2025Ç¯¶þ»Ø¤Î¹³Áè¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤È±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤¬¡¢·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½©¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡ÈÄ©Àï¼Ô¡É¥Þ¥¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÀäÂÐ²¦À¯¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¡£¹³Áè¤Ï8·î¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ÈÈ¿Â§¾¡¤Á¤ÇÏ¢Â³¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ø¤³¤®Ãå¤±¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¡£¸µ¡¹¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¡È¥ÉÁÇ¿Í¡É¤ÎÎôÅùÀ¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤À¤¬¡¢WWE¤¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀïÁ°¤â¥«¥Ê¥À¤Î¥Ï¡¼¥È¡¦¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÉë¤¡¢°ìÎ®¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤Î¤â¤È¤Ç·àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°Æâ¤ÎÆ°¤¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃ¡¤¹þ¤àµ¤¹ç¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤Îº¸ÏÓ¹¶¤á¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹ª¤ß¤Ëº¸ÏÓ¤ò¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÄ·¤Íµ¯¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°·³ÃÄ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¤ò¸ª¤«¤é²¼¤í¤¹¡È¤Á¤ç¤¤Ã¦¤®¡É¤Îµ¤¹ç¥Ý¡¼¥º¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤âÂç´¿À¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¡×¡Ö¤Þ¤¿Ã¦¤¤¤À¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±Î½¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥à¡¼¥Ö¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Æ§¤ß¤Ä¤±¥ì¥Ã¥°¥É¥í¥Ã¥×¤Î¿·¥à¡¼¥Ö¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÏÁê¼ê¤ÎÆÀ°Õµ»¡È¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯Éõ¤¸¡É¤Çº¸ÏÓ¤ò¤µ¤é¤ËÄË¤á¤Ä¤±¡¢Â³¤±¤Æ¡È¥Ç¥£¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡ÊµÕ½½»ú¡Ë¡É¤È´°Á´¤ËÏÓ»¦¤·¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¤·¤«¤·¥Þ¥¥·¥ó¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÇÈ¿Å¾¤·¡¢¡È¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥¹¥é¥à¡É¤ò¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¡È¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯¡É¤ò¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ç¶Ë¤á¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦½Ð¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤â¡È¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥¹¥é¥à¡É¤ò·è¤áÊÖ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤ÎÂ¤¬¤«¤«¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÈò¤Ë²×Î©¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥«¡¼¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÃæ¡¢AJ¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÅâÆÍ¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¸½¤ì¤¿¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬µ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿·ä¤òÆÍ¤¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ç3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£´¿´î¤Î¤É¤è¤á¤¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿·½÷²¦ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1¾¡¤Ï¥Þ¥¥·¥ó¼«¿È¤ÎÄÌ»»50»î¹çÌÜ¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂÂ×´§¡£¥Á¥¢¤È¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤ò»ý¤Á¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÄ¶°ìÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ì»þ´ü¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤¬¥·¥ç¥Ü¤¹¤®¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤ËÆ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¥¬¥óµã¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¡¦¥ì¥¹¥é¡¼¡É°·¤¤¤µ¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡£¶þ¿«¤äºÃÀÞ¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡ÈÀ®Ä¹¤Îµ°À×¡É¤¬¤³¤³¤Ë·ë¼Â¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¤Î¹³Áè¤Ï¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡É¤È¤¤¤¦·àÅª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë