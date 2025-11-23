»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÍ½¹ð¤ËÅÐ¾ì¡¡Âè40ÏÃ¤«¤é½Ð±é¤Ø¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù40ÏÃ¤ÏÅÁÀâ¤Î±¿Å¾ÌÈµö²ó
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè39ÏÃ¡ÖÇ³¤¨¤ëÌ©Ãå¡ª¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À»ØÎØ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¡£¼¡²ó¡¢Âè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¥Î¡¼¥ï¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤ä³¹¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª ¤ª²½¤±Ìò¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÈÉÝ¤¬¤ë¿Í¡¹¤Ç³¹¤ÏÂçÁû¤®¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬³¹¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤È¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢¤ª²½¤±¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥É¥¥É¥¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎ¦²¦¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª
¡¡30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè40ÏÃ¤«¤é°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ê21¡Ë¤¬½Ð±é¡£»ÖÅÄ¤Ï¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿²áµî¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç®³¤¾ï²Æ¡Ê±é¡§¼·À¥¸ø¡Ë¤ÎÈë½ñ¤ò³ÑÇµ¤ÏÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤±ï¤À¤Ê¡×¤ÈX¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ï¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²ó¤¬º£¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤â¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î40ÏÃ¤ÏÆ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¥±¥ó¤Ê¤¢¤¤¤Î¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
