¡ÖÀÎ¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×ÃËÀ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¡È»¨¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡É¤¤Ã¤«¤±
¡ÖÁ°¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¡©¡×
¤Õ¤È¤½¤¦´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤â¤Î¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Èà½÷¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤
Èà¤¬Â¿¾¯¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ë¥³¥Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë--¡£
¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ÏËÜÍè¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤È¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¡×¤È¸í²ò¤¹¤ëÃËÀ¤â¡£
¤½¤ì¤¬¡È´Å¤¨¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤¬¡ÈÈàÃæ¿´¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Í½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤·¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä³Ú¤·¤ß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤À¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤·¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃËÀ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÖÅÙ¤ò»¨¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡È²æËý¡É¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾Ð´é¤äÈ¿±þ¤¬¼«Á³¤È¸º¤ê¡¢²ñÏÃ¤âÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´Ø·¸¤Î¥¯¥»¡É¤¬°é¤Ã¤¿·ë²Ì¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Î°Õ¼±²þÁ±¤ÇÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼ÃÏÍë¤ÊÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤ä¤¹¤¤¡£ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Ë³¤·¤¤½÷À¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×