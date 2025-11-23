¡Ö¤Þ¤¿Í½Äê¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤Í¡×¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Ê°ì¸À¤Ë±£¤ì¤¿¡ÈÃËÀ¤ÎËÜ²»¡É
¡Ö¤Þ¤¿Í½Äê¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤Í¡×¡£
¤³¤Î°ì¸À¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬°ìÅÙ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
Í¥¤·¤¤¤è¤¦¤Çµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ëÛ£Ëæ¤µ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¸å²ó¤·¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Í½Äê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Öº£¤ÏÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
½ý¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½Äê¤òÂù¤¹ÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»þ´Ö¤ò¡ÈºÇÍ¥Àè¡É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡£
Û£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÌóÂ«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤È¤¤Û¤É¡¢ÃËÀ¤ÏÌóÂ«¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë
Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ·Ò¤¤¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÊÝ¸±¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÊÖ»ö¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Û¤Éµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´°Á´¤ËÀÚ¤ë¤Û¤É¤Î³Ð¸ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¤¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¡ÈÛ£Ëæ¡É¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤
Ë»¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜµ¤¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÃËÀ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÍ½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆüÄø¤ÏÀè¤Ë²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿Ï¢Íí¤¹¤ë¤Í¡×¤Ç¸íËâ²½¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ç¤¹¡£
Û£Ëæ¤ÊÊÖ»ö¤Ð¤«¤ê¤ÎÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¿Í¤Ï¡¢Û£Ëæ¤µ¤ÇÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÎø¤è¤ê¡¢¡È°Â¿´¤Ç¤¤ëÎø¡É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¤¤¤¤¥«¥â¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥â¥é¥Ï¥éÃËÀ¤Ë¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¡×¤È¤Ï