ÉÙ±Ê·¼À¸¡¢¾¡Éé¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ø¡ÄB¥êー¥°¤ÇÆÀ¤¿¡È3¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê³°¤ÎÉð´ï¡É¤Ë¼«¿®
¡¡FIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÎý½¬¤ò¸ø³«¡£ÉÙ±Ê·¼À¸¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸½ºß¤Î¼ê±þ¤¨¤ä½é¤á¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ëB¥êー¥°¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎB¥êー¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÉÙ±Ê¤Ï¡Ö1»î¹ç1»î¹ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥Áー¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÌ¤ä¥×¥ìー¥áー¥¥ó¥°¤ÎÌÌ¤ÏµîÇ¯¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂåÉ½¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÉôÊ¬¤òÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥Õ¥íー¥¿ー¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³«ËëÀï¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥íー¥ë¤«¤é¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢2¿Í¤°¤é¤¤°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤éÌ£Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¥×¥ìー¤â»î¹ç¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖB¥êー¥°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î1¤Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È¤ÎWindow1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙ±Ê¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÀï¤Î¥ì¥Ð¥Î¥óÀï¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âB¥êー¥°¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥É¤ä¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂÇ³«¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¥Áー¥à¤Ç¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¶µ·±¤òº£¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤ë»î¹ç¤Ï²ù¤·¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤¬Éé¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Á°²ó¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤â¼¨¤·¤¿¡£
ÉÙ±Ê¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿ [¼Ì¿¿]¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙ±Ê¤Ï¡Ö6Ç¯¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤·¤«ÂåÉ½¹ç½É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÂåÉ½¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇB¥êー¥°¤ÈÂåÉ½¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÌò³ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¼«¥Áー¥à¤ÈÂåÉ½¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò100¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢120¥Ñー¥»¥ó¥È½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÊü¤Ã¤Æ¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ª¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤Ç2¿Í3¿Í¤È°ú¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬B¥êー¥°Áª¼êÃæ¿´¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖB¥êー¥°¤â¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Èº£Ç¯¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¡£B¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢B¥êー¥°¤ÎÀ®Ä¹¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¡¢¥êー¥°Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¼¨¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ìー¤â¹Å¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1¥×¥ìー1¥×¥ìー¤òËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï¼«Á³¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ÑÀª¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖB¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Áー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢½êÂ°¥Áー¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÙ±Ê·¼À¸¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ