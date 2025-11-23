¡Ö¾×·â¥Ü¥ì¡¼¡×¡ÖÅÁÀâÅª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡×ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤éÀèÀ©ÃÆ! °ËÆ£ÍÎµ±¤ÏÌó8¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢&¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¹×¸¥
[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 6-2 ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬22Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï(¡ü2-6)¤Çº£µ¨2¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï0-0¤ÎÁ°È¾12Ê¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿±¦CK¤«¤éDF¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿DAZN¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@DAZN_JPN)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡¢¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö¾×·â¥Ü¥ì¡¼¡×¡ÖÅÁÀâÅª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤ä¤í¤Ê¡×¡ÖÁê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Á°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤è¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÁ°È¾17Ê¬¤Ë²ÃÅÀ¤·¤Æ2-0¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÎÌ6¼ºÅÀ¡£¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÃÏÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¤Ç10°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Ìó8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¸åÈ¾38Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æº£µ¨½é½Ð¾ì¡£Æ±39Ê¬¤Ë¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥Á¡¼¥à6ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿FW¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
