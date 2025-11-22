ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¡£º£Áª¤Ö¤Ù¤¡ÖV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡ÚÀõ¤á¡ß¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Û¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹
ÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤V¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡£¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡ÈÀÅ¤«¤ÊºÆÉ¾²Á¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀÎÇã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤ª¤Ð¸«¤¨¡×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡È¸½ÂåÈÇV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡É¤ÎÀµ²ò¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Î¡È¿¼¤áV¡õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¸«¤¨¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
¤«¤Ä¤Æ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿V¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢V¤¬¿¼¤¯¡¢¸ªÀþ¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¿ÈÉý¤â¥¹¥È¥ó¤È¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ï¡Ö¶»¸µ¤ÎÏª½Ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤â¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÄ¾ÀþÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ïº£¤Î¥Ü¥È¥à¤ÈÁêÀ¤¬°¤¯¡¢¹ç¤ï¤»Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤¬¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤Æ¡È¤É¤³¤«¸Å¤¤¡É°õ¾Ý¤Ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÀöÎý¡ªº£¤É¤¤ÎÀµ²ò¤Ï¡ÖÀõ¤áV¡ß¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
¤Þ¤º¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈV¤Î¿¼¤µ¡É¡£º£Ç¯¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢º¿¹ü¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¤Î¡ÖÀõ¤áV¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£³«¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤éÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Î±Æ¤¬¸º¤Ã¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¢¥ÀÎ¤Î¿¼¤áV¡õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Êº¸¡Ë¤À¤È¶»¸µ¤Î³«¤¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´ÂÎ¤¬Ä¾ÀþÅª¤Ç¸Å¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¡¢º£¤É¤¤ÎÀõ¤áV¡ß¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê±¦¡Ë¤Ê¤é¡¢³«¤¤¹¤®¤Ê¤¤V¥é¥¤¥ó¤ÈºÙ¤á¥ê¥Ö¤Ç¾åÉÊ¡õÀöÎý¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¡£¿ÈÉý¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿þ¤ò·Ú¤¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½Ä¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ï¸Å¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÀõ¤á¡ß¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¹ü³Ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡È¼ã¸«¤¨¡É¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡È¾å¼Á¸«¤¨¡É¤¬³ð¤¦
Àõ¤áV¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤âÃ±ÉÊ¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥È¥Ã¥×¥¹¡£ÆÃ¤ËÂç¿ÍÀ¤Âå¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¾åÉÊ¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Àõ¤áV¤Ï¶»¸µ¤Ë¹µ¤¨¤á¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤êÌÀ¤ë¤¯¡£¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¿¼¤ß¥«¥é¡¼¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÉÂç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È·¤¤Ç¤â¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤âOK¡£¡ÈÉáÄÌ¤ÎÉþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«À°¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÉÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
V¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤ò¡È¹¹¿·¡É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬¸«°ã¤¨¤ë
V¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸Å¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂç¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÂÎÏÇÉ¡£¤¿¤À¤·¡¢Áª¤ÓÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¡ÖÀõ¤áV¡×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¡×¤Î£³¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
