¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ä¤á¤¿¤À¤±¡ª£³¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡Ú¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¡Ö¿©»ö¤â±¿Æ°¤âÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶áÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿M¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û¡É¡£ËèÈÕ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿²Íî¤ÁÄ¾Á°¤Þ¤ÇSNS¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Ã¤¿£³¥ö·î¤Ç¼«Á³¤È¡Ý£³kg¡£¤à¤¯¤ß¤â¤À¤ë¤µ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊM¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡È¿²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÃÇ¤Á¤¹¤ë¤À¤±¡É¤Î´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¥¹¥Þ¥Û¤¬¡ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¡É¤òºî¤ëÍýÍ³
M¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¯Îð¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇSNS¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·Â³¤±¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤ÇÇ¾¤¬¶½Ê³¤·¤¿¤Þ¤Þ¿²Íî¤Á¤¹¤ëËèÆü¡£Àõ¤¤¿çÌ²¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¡È¥ì¥×¥Á¥ó¡É¤¬¸º¤ê¡¢µÕ¤Ë¿©Íß¤ò¹â¤á¤ë¡È¥°¥ì¥ê¥ó¡É¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍâÆü¤Ï¡ÖÌ¯¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Öµ¤¤Å¤¯¤È´Ö¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¡£M¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤ªÃë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²óÉü¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Àõ¤¤¿çÌ²¤Ï¡¢Âå¼Õ¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÄ¾·ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÀ¤ë¥â¡¼¥É¡É¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿²¤ëÁ°¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÂçÅ¨¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¿²¤ëÁ°30Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥ÛÃÇ¤Á¡É¤ÇÂÎ¤¬¥¹¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë
M¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿²¤ë30Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¿ôÆü¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤º²¿ÅÙ¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÈÇòÅò¤Î»þ´Ö¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡££±½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÄ«¤Î¤À¤ë¤µ¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÍâÄ«¤Î¤à¤¯¤ß¤âÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö¿©¤â¡È¼«Á³¤Ë¡É¸º¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ÐÂÎ½Å¤Ï¡Ý£³kg¡£¡Ö²¿¤â²æËý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬À°¤¦¤È¡ÈÁé¤»¤ëÅÚÂæ¡É¤¬¾¡¼ê¤ËÀ°¤¦
ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ì¤ë¤È¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢»éËÃÇ³¾Æ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¿©¤¤¤òËÉ¤¤¤Ç¿©Íß¤ÎË½Áö¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿©»ö¤ä±¿Æ°¤è¤ê¤â¡È¿çÌ²¤ÎÍð¤ì¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
今晩から、まずは寝る前30分だけスマホから離れてみる。たったそれだけで、体も心もスッと軽くなるはずです。
