LAÍÌ¾ÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¡¡¤Ë¤³¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥·¥§¥Õ¡¢¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎMVP¤ò½Ë¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°û¿©Å¹Æâ¤Ç¤Î¡¢MVP¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤È¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µ×»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¡¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼êÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¡Á¤ªÆó¿Í¶¦ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£