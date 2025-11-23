¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ù±ç¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë·üÇ°É½ÌÀ¡¡¡ÖÄÉ²Ã¤Îºî¶È¡×¤¬É¬Í×
¡ÊCNN¡ËÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï22Æü¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèÏÂÊ¿°Æ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÄÉ²Ã¤Îºî¶È¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÏÂÐ±þ¤ÎÄ´À°¤ËÉé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ°Æ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂç¤¤¯¾ùÊâ¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä²¤½£¤Î°Õ¸«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤êÆþ¤ì¤º¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡£²¤½£¤ÎÂç¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ËÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Áð°ÆÆâ¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³Ââ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÄó°Æ¡×¤òÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÈËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìEU²ÃÌÁ¹ñ¤ÈNATO²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¤³¤Î28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÎÎÅÚ³ä¾ù¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëNATO²ÃÌÁ¤ÎÃÇÇ°¡¢·³Ââ¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¡£
À¼ÌÀ¤Ï¡Ö28¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëº£²ó¤Î½é´ü°Æ¤Ë¤Ï¡¢¸øÀµ¤Ç±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½¾¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÁð°Æ¤òÄÉ²Ã¤Îºî¶È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´ðÈ×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÂº¸·¤ò¼º¤¦¤«¡¢É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»Ù±ç¤ò¼º¤¦¤«¤ÎÁªÂò»è¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤ËÏÂÊ¿°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ÏÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£22Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÆîÄí¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ºÇ½ªÄó°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²æ¡¹¤ÏÏÂÊ¿¼Â¸½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ù±ç¹ñ¤Ï¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Î¾ì¤Ç¤³¤Î°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏG20¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤«¤º¤ËÏÂÊ¿°Æ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¼ÌÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÏG20¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆ±°Õ¡¢¤½¤ì¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì²¤½£¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²¤½£ÂçÎ¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÁè¤À¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤ÏÊÆ¹ñ°Æ¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤Î°Æ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÌ²¤¡¦¥Ð¥ë¥È8¥«¹ñ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤òÂº½Å¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ò¶¯²½¤¹¤ë²ò·èºö¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¯Î¬¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ú¤Â³¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¼´ï¤ò¶¡Í¿¤·¤Æ¡¢²¤½£¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£