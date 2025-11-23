¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾å½é¡ª¡¡¡È2ÌëÏ¢Â³¡É12.24¡õ25ÊüÁ÷¤¬·èÄê¡¡²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·×8»þ´Ö¤ÎÀï¤¤
¡¡¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤¬¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î24¡¦25Æü³Æ18»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSASUKE¡Ù¡£²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¡¢·×8»þ´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¤Ï½é¤Î2ÌëÏ¢Â³¡¡¡È¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡É¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡ª
¡¡»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¤¬¡ØSASUKE¡ÙÂè1¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ä¡¢¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ÔÎñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤Î¤Þ¤ÊÄï»Ò¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢11·î24Æü¤Î¡ØKUNOICHI¡ÙÊüÁ÷Æâ¤Ç½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEW ERA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Î¿Íµ¤´á¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖPUNK DRUNKERS¡×¤È¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡¡¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î24¡¦25Æü³Æ18»þÊüÁ÷¡£
