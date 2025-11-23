¥É¥¤¥Ä¤Ç3¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö´°àú¡×¡¡¥«¥Ã¥È¥¤¥óÉõ¤¸¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡×
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÆ²°ÂÎ§¡¢½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤«¤é±¦Â¥¯¥í¥¹¤Çº£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò2-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½Ä¤ËÆÍÇË¤·¡¢¥é¥¤¥óºÝ¤«¤é±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤òFW¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£º£µ¨¸ø¼°Àï5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢Æ²°Â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ø¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÍø¤Â¤Îº¸Â¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Æ²°Â¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤¬¡¢½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤«¤éÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö´°àú¡×¡ÖÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥óÉõ¤¸¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡Æ²°Â¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´11»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò4-3¤Ç¥±¥ë¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò20¤Ë¿¤Ð¤·¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë