¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤¬³Ú´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ö¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¡×
GLOBAL SPADE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤¬³Ú´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬¼è°·¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤òÄÌ¤¹¤â¤Î¤òËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¡È¿¨¤ì¤ÐÌÄ¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡É¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯²Æº¢¤Ë¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤·¡¢È¯É½¤Ï10·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»È¤¤Êý/Í·¤ÓÊý
¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤Ï1¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÂÎ¤ò»Ø¤ÇÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅÅµ¤¤òÄÌ¤¹¤â¤Î¤òËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¡×¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î³ÈÄ¥Ã¼»Ò¤ËÉÕÂ°¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÇÅÅµ¤¤òÄÌ¤¹Êª¡Ê¥³¥¤¥ó¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¿¢Êª¡¦¿å¤Ê¤É¡Ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬¡È¿¨¤ë¤ÈÌÄ¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¶¦ÄÌÃ¼»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ²óÏ©¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç²»¤¬ÌÄ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾Ï¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤À¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÕÂ°¤ÎÆüËÜ¸ìÀâÌÀ½ñ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌÌÇò¤¤Í·¤ÓÊý
´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä²ÌÊª¤Ë¿¨¤ì¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ä¥Ç¥âÆ°²è¤¬Ê£¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wait¡Äthat¡Çs a cassette? Nope,it¡Çs a synth! #stylophone #stylosette¡ÊYouTube¡Ë
Playing ¡ÉBig in Japan¡É on Sushi?! | Stylophone Stylosette Demo¡ÊYouTube¡Ë
¡üÎà»÷ÉÊ
³¤³°¤Ç¤Ï¡È¥«¥»¥Ã¥È¡Ê¥Æ¡¼¥×¡Ë¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¡É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏÀÎ¤«¤é¿§¡¹½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³ÅÅÊª¤òÀÜÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò³Ú´ï¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ç¸À¤¦Çò¸°¤Î¤ß³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢1¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¡¢È¾²»¡Ê¹õ¸°ÉôÊ¬¡Ë¤âÁ´¤Æ³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¤Î¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤ÏÄ¶¾®·¿µ¡¤Ê¤¬¤éÅÅ»Ò³Ú´ï¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¤¤È¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¡¢¥·¡¼¥±¥ó¥µ¡¼Ï¢·È¡¢2ÂæÆ±´ü¡¢CV/LFO¥Ñ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±ÂÎ±éÁÕ¤Ç¤â¡È»Å¾å¤¬¤Ã¤¿²»¡É¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¾µ¡´ï¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¾åµé¼Ô¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ¼Ô
¤´²ÈÂ²¡¦¥¥Ã¥ºÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¡¢¡Ö³Ú´ï¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Êý¤ä¡¢¡Ö¸µ¡¹¥¹¥¿¥¤¥í¥Õ¥©¥ó¤¬¹¥¤¡×¤ÊÊý¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê²»³ÚºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¤¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥¥Î¥³¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
***
ÁÛÁüÎÏ¼¡Âè¤Ç²¿ÄÌ¤ê¤â¤ÎÍ·¤ÓÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
