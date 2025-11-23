¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¡×Î¹µÒÁ¥ºÂ¾Ì¤µ¤»¤¿°ìÅù¹Ò³¤»Î¤ÈÁàÂÉ¼ê¤ò¹´Â«¡á´Ú¹ñ
Á´ÍåÆîÆ»¿·°Â¡Ê¥Á¥ç¥ó¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥·¥Ê¥ó¡Ë¶á³¤¤ÇºÂ¾Ì¤·¤¿Âç·¿¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢2¹æ¡×¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¤ÈÁàÂÉ¼ê¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÚ±º¡Ê¥â¥¯¥Ý¡Ë³¤ÍÎ·Ù»¡½ð¤Ï22Æü¡¢½Å²á¼ºÃ×½ýÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤ë°ìÅù¹Ò³¤»Î¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÁàÂÉ¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤¬È¯µë¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸÷½£ÃÏºÛÌÚ±º»Ù±¡¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿ÒÌä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤ò³«¤¡¢¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤ÈÆ¨Ë´¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È¹´Â«Îá¾õÈ¯µë¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï19Æü¸á¸å8»þ16Ê¬¤´¤í¡¢¿·°Â·´¶á³¤¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢2¹æ¤ÎÁàÂÉ¼¼¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÈÌ³¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤ÆÎ¹µÒÁ¥ºÂ¾Ì»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¾èµÒ267¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢2¹æ¤Ï19Æü¸á¸å4»þ45Ê¬¤ËºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤«¤éÌÚ±º¤Ë¸þ¤±½Ð¹Á¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å¤ËºÂ¾Ì¤·¤¿¡£