¡Ö¥È¥é¥ó¥×È¯¡×¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼çÍ×20¥«¹ñ¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹ÀøºßÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±Í½Â¬²ÄÇ½¤ÊËÇ°×Åê»ñ´Ä¶¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Îµ¡Ç½²óÉü¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÍèÇ¯¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWTO³ÕÎ½²ñµÄ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡ØÅê»ñ±ß³ê²½¶¨Äê¡Ù¤¬ÍèÇ¯¤ÎWTO³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¸ø¼°¶¨Äê¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿G20¼óÇ¾²ñµÄ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¶¨ÎÏ¤Î´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏµÄÂê¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·G20ÉÔ»²²Ã¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤âÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CNN¤Ï¡ÖÊ¬Îö¤·¤¿À¤³¦¤ÇG20¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹ñ´Öµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤¿¹ç°ÕÆ³½Ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ¥í¼óÇ¾¤¬¤¤¤º¤ì¤âG20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼«Í³ËÇ°×¼çµÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊËÇ°×Åê»ñ´Ä¶¡×µÄÏÀ¤¬¡¢14Æü¤Ë´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ê¶¦Æ±ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ë¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÍÁ³´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ò25¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡ÖÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊËÇ°×Åê»ñ´Ä¶¡×¤òºî¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÃæ¿´¤ÎÊÝ¸îËÇ°×¼çµÁ¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖWTO¤Îµ¡Ç½²óÉü¡×¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤ÇÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¶¨ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·Â³¤±¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±³«È¯¶¨ÎÏ¤Î¸ú²Ì¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤¬¡ÖÂ¿¹ñ´Ö³«È¯¶ä¹Ô¡ÊMDB¡Ë²þ³×¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×É¾²Á¡¦Êó¹ðÂÎ·ÏºÎÂò¡×¤â¼çÆ³¤·¤¿¤À¤±¤Ëº£¸å¤âÂ¿¹ñ´Ö³«È¯¶ä¹Ô²þ³×ÅØÎÏ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MDB²þ³×¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÏMDB¤ÎÆ©ÌÀÀÁýÂç¡¢¶âÍ»¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¶¯²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Î³«È¯»Ù±ç¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏMDB¤ò´Þ¤ó¤ÀÂ¿¹ñ´Öµ¡´Ø¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤è¤ê¸úÎ¨À¤¬Íî¤ÁÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·´óÍ¿¶â½Ì¾®¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ïº£¸å¤â³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤è¤¦²ÃÌÁ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±·ÐºÑÂÎ¼Á¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£À®Ä¹ÀøºßÎÏ¤¬Âç¤¤¤Ê¬Ìî¤Ë»ñ¸»¤ò½¸ÃæÅª¤ËÇÛÊ¬¤·¤ÆÉÙ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÉéºÄÈæÎ¨¤ò¸º¤é¤¹¹¥½Û´Ä¹½Â¤¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤ÉÌ¤ÍèÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÉéºÄ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ù¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¡Ø¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡Ù¤ÎÍú¹Ô¤Ê¤ÉG20¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÅØÎÏ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë·×²è¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ïº£¸å¤â¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤Îò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï20Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥«¥¤¥í¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎG20ÉÔ»²²Ã¤¬¡ËÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ò·ï²¼¤Ç¤â´ûÂ¸¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÂ¿¹ñ´Ö³°¸òÉñÂæ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·´óÍ¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÇ°×±ß³ê²½¡¢ËÇ°×µ¡²ñÁÏ½Ð¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎ©¾ì¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£