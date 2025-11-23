¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç½É¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄó¶¡³«»Ï
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢½É¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¡¡PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ½Ìó»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¤¤Þ¥¹¥°ÍøÍÑ¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½Ð¶â¤È¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁýÎÌ¡Ê½É¥×¥é¥ó¡Ë¡×¥é¥Ù¥ë¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥í¥°¥¤¥ó¤»¤º¤Ë¥²¥¹¥ÈÍ½Ìó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¥¹¥°ÍøÍÑ¡×¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£