ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ª£µ£°£°Âæ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤ÉÉÁ¤¯¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¸«¤é¤ì¤¿¤é¡×¡¡Âçºå¡¦¿áÅÄ»Ô
¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡£Àè·îÊÄËë¤·¤¿ËüÇî¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò±é½Ð¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µ£°£°Âæ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤äÀã¤Î·ë¾½¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿±é½Ð¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ä
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖËüÇî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÍèÇ¯¤â¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï£±Ëü£µ£°£°£°È¯¤Î²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤È¤È¤â¤ËÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£