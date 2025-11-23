¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×¥¹ー¥Ñー¤ÇµíÆý¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À½÷¡Ê76¡Ë¤òÂáÊá »¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è
»¥ËÚ¡¦¼ê°ð·Ù»¡½ð¤Ï11·î22Æü¡¢¼ê°ð¶è¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¡Ê½»½ê¡¦¿¦¶È¤È¤â¤Ë¼«¾Î¡Ë¤Î½÷¡Ê76¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï11·î22Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èµÜ¤ÎÂô5¾ò2ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇµíÆý¤ä¥Óー¥ë¡¢½÷ÀÍÑ²¼Ãå¤Ê¤É7ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×3167±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤¬¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬¡¢²ñ·×¤ò¤»¤º¤ËÂàÅ¹¤·¤¿½÷¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Í¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
