ÈÈºáÁý¤¨¤ëÇ¯Ëö¤òÁ°¤Ë¡ÖºÐËöÆÃÊÌ·Ù²üÉôÂâ¡×È¯Â¡¡£±£²·î£±Æü¤«¤é£±¤«·î´Ö·Ù²ü¡¡ÂçºåÉÜ·Ù
¡¡ÈÈºá¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯Ëö¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬ºÐËö·Ù²ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯Â¼°¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£µ£°¿Í¤Î·Ù»¡´±¡£Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÁý²Ã¤¹¤ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤ÈÈ¯Â¤·¤¿¡ÖºÐËöÆÃÊÌ·Ù²üÉôÂâ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤¬ÈÈ¿ÍÌò¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë·±Îý¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÂçºåÉÜÉÛ»Ü½ð¡¡µÈ°æÂÙ»Ê½ðÄ¹¡Ë¡ÖºÐËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤Î¸Â¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºÐËö·Ù²ü¤ÏÍè·î£±Æü¤«¤é£±¤«·î´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£