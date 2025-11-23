±Ñ¼óÁê Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î°ÜÅ¾·×²è¾µÇ§¤Ø
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î°ÜÅ¾·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤¬¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î°ÜÅ¾ È¿ÂÐ¥Ç¥â 3·î
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥í¥ó¥É¥óÅã¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ÅìÉô¤Î¶âÍ»³¹¼þÊÕ¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅùÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥â¤ÎÉÑÈ¯¤ä¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤ÏÈ½ÃÇ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11·î21Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤¬12·î¡¢°ÜÅ¾·×²è¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë