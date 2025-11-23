¡Ö¥ï¥·¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¥Í¥³¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¡¢´íµ¡°ìÈ±¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÄÌÊó¡¡ÊÆ
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£À¾Éô¤Ç¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤¬Íî¤È¤·¤¿¥Í¥³¤¬´´ÀþÆ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶ä¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤Ä«¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢¶õ¤«¤é¥Í¥³¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
CNNÄó·È¶ÉWLOS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥â¡¼¥¡¼»³Ì®¹ñÎ©¸ø±à±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¡¢Æ¬¾å¤òÉñ¤¦¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤ò¸«¤Æ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ò¸·¤¢¤ë¥ï¥·¤Î»Ñ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤ï¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¤¬²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥³¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥ï¥·¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Í¥³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÇúÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×¡Ê¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ë
¥Í¥³¤Ï¼Ö¤ËÍî²¼¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÎ¥¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ï²õÌÇÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ë¥Í¥³¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÆâÂ¡¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¤¬Á´ÂÎ¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸åÂ³¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤¹¤°¤ËÄä¼Ö¤·¡¢°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤òÆ»Ï©¤«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç¿Ì¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
ÄÌÊóµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤¬¥Í¥³¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ï´°Á´¤ËÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·¸´±¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÄÌÏÃµÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¸´±¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Þ¤¹¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¤ÊÄÌÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£ÌîÀ¸À¸Êª»ñ¸»°Ñ°÷²ñ¤ÇÀ¾ÉôÌîÀ¸À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¹»á¤Ï¡¢¥Í¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï©¾å¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤ò¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤¬½¦¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¦¥£¡¼¥¯¥¹»á¤Ï¡Ö¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Ï¥Í¥³¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÆ°Êª¤â±¿¤Ù¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥Í¥³¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»à¤ó¤À¥Í¥³¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡£¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤ÏÄÌ¾ï¡¢¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÊá¿©¤·¤Ê¤¤¡£»à³¼¤ò¤¢¤µ¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÔ¶Ù¡Ê¤â¤¦¤¤ó¡ËÎà¤¬³ÍÊª¤òÍî¤È¤·¤¿¤êÆ¨¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÍÊª¤¬·ã¤·¤¯Ë½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤±¤¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÄ»¤Ë¶õÃæ¤Ç¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½Å¤¹¤®¤Æ±¿¤ÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£ÌîÀ¸À¸Êª»ñ¸»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ò´Þ¤àÂçÎ¦¤ÎÂçÉôÊ¬¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡£½£Æâ¤Ç¤ÏÀ¸Â©¿ô¤¬²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢200ÁÈ°Ê¾å¤Î¤Ä¤¬¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥å¥é¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ïº£¤âÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¥Í¥³¤¬»à¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤Î´é¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×