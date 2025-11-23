±Ç²è¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡×ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¡ß¸¶ºî¡¦ÉðÅÄ°ìµÁ¤µ¤óÂÐÃÌ ¡ÖÀïÁè¤â¤Î¡×Éßµï¤òÄã¤¯
¡¡ÉðÅÄ°ìµÁ¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤¬·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢12·î5Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀï¤ÎÃÏ¡¢¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òÀ¸¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¶Ñ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§º¬ÄÅ¹áºÚ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§junko¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¾¼ÏÂ19Ç¯¡Ê1944Ç¯¡Ë²Æ¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¡£Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÊ¼»Î¡¦ÅÄ´Ý¶Ñ¡ÊÀ¼¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÍ¤òÇã¤ï¤ì¡¢Ãç´Ö¤ÎºÇ´ü¤ÎÍ¦»Ñ¤ò°äÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤µ¤¹¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÅÄ´Ý¤ÏÃç´Ö¤Î»à¤ò¡¢»þ¤Ë±³¤ò¸ò¤¨¤ÆÈþÃÌ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÍê¤ì¤ë¾åÅùÊ¼¡¦µÈÉß¡ÊÆ±¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÎå¤Þ¤·¤¢¤¤¡¢¶ìÇº¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«34¿Í¡£·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¼ã¤Ê¼»Î2¿Í¤¬¡¢¶¸µ¤¤ÎÀï¾ì¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
(C)ÉðÅÄ°ìµÁ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿2025¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤Î¸·¤·¤µ
¡½¡½ÅÓÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤ò°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄ³À¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢ÈÄ³À¡Ë¡§º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤½é¤á¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä½À¤é¤«¤¤³¨ÊÁ¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤Î¸·¤·¤µ¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï±é¤¸¤ë¡ÖÅÄ´Ý¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÌò¤ÈºîÉÊ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãç´Ö¤ÎºÇ´ü¤ÎÍ¦»Ñ¤ò°äÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤µ¤¹¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤Î¤³¤È¤ò¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤ÎÌò³ä¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÈÄ³À¡§Îã¤¨¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Àï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤Î²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Î±£ÊÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¡ÖÀï¤¦¡×¤³¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÄ´Ý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢±é¤¸¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£ºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´11´¬¤ò°ìºî¤Î±Ç²è¤ËÇ»½Ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤¿¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉðÅÄ°ìµÁ¡Ê°Ê²¼¡¢ÉðÅÄ¡Ë¡§Ä¹¤¤¸¶ºî¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤É½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¿§¤ä²»¡¢Æ°¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Àï¾ì¤Î»Ä¹ó¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢Ì¡²è¤è¤ê¤âÀ¸¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÁ¼Ì¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤Ï±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀïÁè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸¦µæ¤äÈ¯É½¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÂÎ¤¬³è»ú¤ÎËÜ¤Ê¤Î¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òËÍ¤¬Ì¡²è¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤ÇÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÄ³À¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òË¬Ìä¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÈÄ³À¡§ËÍ¤ÏÀ¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬º£ºî¤Ç2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Îµ¤²¹¤ä²»¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿Æ¶·¢¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¶·¢¤Î±ü¤ËÆþ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¥«¥Ë¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈÅö»þ¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤è¤ê²¿½½ÇÜ¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÈÄ³À¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¡ÖÅÄ´Ý¡×¤ÎÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤¿
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¡¢ÈÄ³À¤µ¤ó¤äÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÉðÅÄ¡§¸¶ºî¤òÉÁ¤¯ºÝ¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÈÄ³À¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÆó¿Í¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ´Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤ËÈÄ³À¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤ª´é¤Ï¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¤¡¢²þ¤á¤ÆÈÄ³À¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëYouTube¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÅÄ´Ý¤È°ìÃ×¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»Ä¹ó¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄ´Ý¤ÏÆÉ¼Ô¤ËÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÄ³À¤µ¤ó¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÈÌþ¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¼¤Ï¡¢ÅÄ´Ý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅÄ´Ý¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëµÈÉß²Â½õ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÄ³À¡§ËÍ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï3Æü´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï½éÆü¤À¤±¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ö¶á¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¡¢À¼¤Î»È¤¤Êý¤ä½Ð¤·Êý¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤êÊý¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÄ³À¤µ¤ó¤ÏÅÄ´Ý¤ÈµÈÉß¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÄ³À¡§ÀµÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¨¤ÐÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î2¿Í¤¬°ìÆü°ìÆü¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢É¬¤ºÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë»à¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤¤¤Ä½ªÀï¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯¿®Íê¤·¹ç¤¤»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸åÈ¾¤Ç¡ÖÀïÁè¤Ï°ìÇ¯°Ê¾åÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿±Ñ¸ì¤Î»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤ò¿¿¼Â¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÅÄ´Ý¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤³¤í¤ÎÄì¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ÀïÁè¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÈÄ³À¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÅö»þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤¿Æü¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÉðÅÄ¡§ËÍ¤¬¼èºà¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÍ¤¬ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ëÃæ¤ÇÉÕ¤±Â¤·¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢º£¸½ºß¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¼Â¤Îµ¿Ìä¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ä¾ÀÜÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£80Ç¯Á°¤ÎÈà¤é¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢»þÂå¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÇò¤È¹õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÁÏÈ¯¤¹¤ë¾å¤ÇÉÕ¤±Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤¹¤Ù¤¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÄ³À¡§ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢µÁÌ³´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¡Á¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢º£¤ÏÁè¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»´»ö¤òÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÏ¢Æü¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤â¤Î¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬0¤Î¾õÂÖ¤«¤éÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶öÁ³Åª¤ËÆÀ¤¿»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ¡§ÀïÁè¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ò¸«¤ë¤È¤¤â¡ÖÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Þ¤º¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿´¶¤Ê»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍðÊâ¤È³©Àî
¡½¡½¤¼¤Ò¤ªÆó¿Í¤ÎÆÉ½ñ¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ìºý¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÄ³À¡§ËÍ¤Ïºî²È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã»ÊÔ½¸¤ÎÊý¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¤Ê¤¬¤éÊÑ¤Ê¥ä¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÊ¸ÂÎ¤¬³ä¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢°¦¾ð¤ò¸þ¤±¤ëÂÐ¾Ý¤Ï·ë¹½¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¿Í¤Ç¤Ê¤·¤ÎÎø¡×¤Ç¤Ï¿Í·Á¡¢¡Ö¶ÀÃÏ¹ö¡×¤Ç¤Ï¶À¤Ê¤É¡¢·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë°Û¾ï¤Ê°¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î°¦¾ð¤·¤«¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¡§¿ÍÀ¸¤Î°ìºý¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤âÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤Î¡Øé®¤ÎÃæ¡Ù¤Ï¡¢é®¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¾Ú¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿Áê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ä¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤ÀºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÉ½ñ·Ð¸³¤¬º£¤Î»Å»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÄ³À¡§¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Ìò¼Ô¤¬ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï³ä¤ÈÀÎ¤«¤é³è»ú¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤éÊ¸¾Ï¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ¡§ÆÉ½ñ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¸«Ê¹¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ÆÉ¤ó¤À¸å¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤äËÜ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í(¤¤¤¿¤¬¤¡¦¤ê¤Ò¤È)
2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡¢±Ç²è¡Ö±¢ÍÛ»Õ0¡×¡¢¡Ö¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¤È³¨¤ò¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¥Ü¥¯¤Î¤¤¤í¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°HP¡¡ https://rihitoitagaki.jp/
¸ø¼°X¡¡ https://x.com/itagaki_rihito
¸ø¼°Instagram¡¡ https://www.instagram.com/itagakirihito_official/?hl=ja
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2012Ç¯¡¢ÀºÁã¼ðáç¤ÎÆ®ÉÂÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡×¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤«¤é¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ±ºî¤ÇÂè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤³¤Ã¤³¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø¼°X¡¡ https://x.com/144takeda
µ×»ü¸çÏº´ÆÆÄ¡£À¾Â¼¥¸¥å¥ó¥¸¡¦ÉðÅÄ°ìµÁµÓËÜ¡£Ãæ¿¹ÎÉ¼£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡£ÉðÅÄ°ìµÁ¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¸¶ºî¡£ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤éÀ¼¤Î½Ð±é¡£12·î5Æü¸ø³«¡£106Ê¬¡£
¸ø¼°HP¡¡https://peleliu-movie.jp/
¸ø¼°X¡¡ https://x.com/peleliu_movie
¸ø¼°Instagram¡¡ https://www.instagram.com/peleliu_movie/
