¤¤¤Ä¤È¤Ê¤¼¡¡ß·ÅÄÆ·»Ò
¡¡º£Ç¯¤ÏÊì¹»¤¬ÁÏÎ©É´¸Þ½½¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Áë²ñ¤¬¤é¤ß¤Î¤ª»Å»ö¤òÍÍ¡¹¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¢¤ëÁÈ¿¥¤«¤é¡¢¡ÖÆó¡»Æó¸ÞÇ¯½½°ì·îÆó½½¶åÆü¡¡½Ë¡¦ÁÏÎ©É´¸Þ½½¼þÇ¯¡×¤È¤Î¸ì¶ç¤òÆþ¤ì¤¿¥µ¥¤¥óËÜ¤Î°ÍÍê¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÆüÉÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì¹»¤ÎÉ´¸Þ½½²óÌÜ¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤¬¥µ¥¤¥óËÜ¤Î»³¤òÄ¯¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±·«¤êÊÖ¤·½ñ¤¤¤¿¤éÁÏÎ©µÇ°Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ä¡Ê¤ª¤Ã¤·¤ã¡Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡£½½°ì·îÆó½½¶åÆü¡Ä¡Ä¤¢¡¢¥¤¥¤¥Ë¥¯¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤ÎÆù²°¤ÏËèÇ¯½½°ì·î²¼½Ü¤¬Âç¥»¡¼¥ëÆü¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿¤â¤Î¤«¤È¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡Æó·îÆó½½ÆóÆü¤Ï¥Ë¥ã¥ó¤¬»°¤Ä¤ÇÇ¤ÎÆü¡£½½°ì·îÆó½½ÆóÆü¤Ï¥¤¥¤¥Õ¥¦¥Õ¤ÎÆü¡£¿ô»ú¤Î¤´¤í¹ç¤ï¤»¤ÏµÇ°Æü´Ø·¸¤Ç¤ÏÉÑÈË¤À¤¬¡¢»ä¤Ë¿È¶á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌÄ¤¯¤è¡Ê¼·¶å»Í¡Ë¥¦¥°¥¤¥¹Ê¿°Âµþ¡×¡ÖÇò»æ¡ÊÈ¬¶å»Í¡Ë¤ËÌá¤½¤¦¸¯Åâ»È¡×¤Ê¤ÉÎò»ËÅª»ö·ïÈ¯À¸Ç¯¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡¡¤¿¤À¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¿ô»ú¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ç¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ²±¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢Îò»Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¤³¤Î¼ê¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯ÅÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÎò»Ë¤¬·ù¤¤¤ÊÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£ÎòÂåÆÁÀî¾·³¤Ï²ÈÀë¤À¤Î²È·Ñ¤À¤Î¤ÈÌ¾¤¬¤è¤¯»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊõÎñ¤À¤ÎÊõ±Ê¤À¤Î´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤Ç¯¹æ¤âÂ¿¤¤¡£²¿»ö¤Ë¤â¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤µ²±ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎò»Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤«¤é¤À¡£¤Ê¤¼¡¢Ê¿°Âµþ¤ËÁ«ÅÔ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸¯Åâ»È¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤«¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤«¤¯¤·¤Æº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é½½°ì·îÆó½½¶åÆü¤¬Êì¹»¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¤¸¤¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤Ê¤¼¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ò·Ð¤ÆÊì¹»¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌÈ¤¸¤ÆµÇ°Æü¤Î¤¢¤ä¤Õ¤ä¤µ¤Ï¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯11·î19Æü·ÇºÜ