µÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥È¡¼¥¯¡£»°Ã«»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ê½¢Ç¤¤«¤é¡Ë1¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ËËÍ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¹â¹»µå»ù¤¬¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¢¤¢Ï·¤±¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼¡¤¬²£¹Ë¡£¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤Î¿Í¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£Â¿Ê¬ÂçÇµ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ¤â²£¹Ë¤è¤êÇ¯¾å¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ëº£²ó¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ã¤ÆËÍ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤ÄÏÃ¤·¤¿¡£
»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤·¤«¤â¹â»ÔÁáÉÄ¤Ã¤Æ¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢»ú¤¬¡£ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤â¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤·¤ç¡©ËÍ¤Ï¤·¤¬¤Ê¤¤µÓËÜ²È¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤ò¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ò¤½¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÏÀÉ¾¤·¤¿¿Í½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤ËÂç¾Ð¤¤¡£»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¢¤ÎÊý¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³ØÇ¯¤Ï1¸Ä¾å¤Ê¤Î¡£¤Þ¤ÀËÍ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£