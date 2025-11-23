Á·¾ì¥¢¥Ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ÆÈ¯¸À¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¡¡ÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ç¤ÎÆüÃæÂÐÎ©¹â¤Þ¤ê
NHK½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¤Ï23Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×ÅúÊÛ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¼ýÂ«¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡¢È¯¸À¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢11·î7Æü¤Î¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÈÃæ¹ñ¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤Ë¤è¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢22Æü¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüÃæºâ³¦¤ÎÂÐÏÃ¡ÖÅìµþ¡ÝËÌµþ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüÃæ´Ú3¥«¹ñ¤ÎÊ¸²½Áê²ñ¹ç¤äÆüËÜÂ¦Ë¬ÃæÃÄ¤ÈÃæ¹ñ¾¦Ì³Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤â±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
Á·¾ì¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶¯¹ÅÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢é®Ãæ¤µ¤ó¡¢À¯¼£²È¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤³¤¸¤ì¤¿´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³°¸ò¤Î¸½¾ì¤ÇÍ¸ú¤ÊÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤ÎÂçºåÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Îé®Ãæ»°½½Æó»á¤Ë¼ÁÌä¡£
é®Ãæ»á¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡£»Ï¤á¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´Ø·¸ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢10Æü¸å¡¢10·î31Æü¤ËÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿¡Ê¹ñ²È¼çÀÊ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤È²ñ¤ª¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤¿1½µ´Ö¸å¤Î11·î7Æü¡£¤¢¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤Î1½µ´Ö¸å¡£Ãæ¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ä¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¡¢Àí³Õ¤è¤ê¤â¡¢°µÅÝÅª¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ë¿´Ãæ¤Î³Ë¿´¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤ÆÀï¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤µ¤ì¤¿¡£¤à¤³¤¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ãæ¹ñ¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ï¤ê¤ÈÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÁíÎÎ»ö¤¬¡¢³°¸ò´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¶ÉÄ¹µé²ñÃÌ¤Ç¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤±¤·¤«¤é¤ó¤Í¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Çé®Ãæ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¤¬»þ´Ö¤ò¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ÀìÌç²È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»þÂå¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤È¤«¤Í¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¥¢¥á¥ê¥«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÆ·³¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«±ÒÂâ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¡£¤½¤ì¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢²òÀâ¡£¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï4²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¥ª¥ì¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¤¤¤è¤È¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÂ¿Ê¬¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î4·î¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿½¬¶áÊ¿»á¤¬¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡ËÍè¤ë¤È¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£11·î2Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó²¿¸À¤Ã¤¿¤«¡¢½¬¶áÊ¿¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ë·³»öÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î´Ö¡¢¤È¡£¤½¤Î5Æü¸å¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤¦¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»þÂå¤È°ã¤¦¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤ÏÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜÂ¦¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÆÉ¤ß¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á·¾ì¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡¢È¯¸À¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£