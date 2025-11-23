¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡ÙÉüµ¢¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¡Ö¤³¤Î»þ¤ò20Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡× ¨¡ ¡Öº£¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤ò¡×
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー±Ç²è¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤¬Éü³è¤À¡£¼ç¿Í¸ø¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³ー¥Í¥ëÌò¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤È¡¢¥¨¥ô¥ê¥ó¡¦¥«¥Ê¥Ï¥óÌò¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ï¥¤¥ºÉüµ¢¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥êー¥º¤Ï1999Ç¯¤ËÂè1ºî¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é/¼º¤ï¤ì¤¿º½Çù¤ÎÅÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2001Ç¯¤Ë¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2/²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é3 ¼ö¤ï¤ì¤¿¹ÄÄë¤ÎÈëÊõ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¼ö¤¤¤ä¥ß¥¤¥é¤ÎÉü³è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤À¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê2002¡Ë¡Ø¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°2¡Ù¡Ê2008¡Ë¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç±é¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡Ö»ä¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ïºî¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²áµî¥·¥êー¥º¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢NBC¤¬Êü±Ç¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é2ºî¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡£3ºîÌÜ¡¢¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é3 ¼ö¤ï¤ì¤¿¹ÄÄë¤ÎÈëÊõ¡Ù¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö3ºîÌÜ¤ÏÃ±ÆÈºî¤È¤·¤Æ¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥¯¥ëー¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤â¤¦¤¹¤°¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¯¥êー¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Æ¥£¥Í¥ê¡á¥ª¥ë¥Ô¥ó¤È¥¿¥¤¥éー¡¦¥¸¥ì¥Ã¥È¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥×¥é¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥Ã¥²¥·¥ã¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥·¥êー¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥çー¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤âÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤ò20Ç¯ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤Ï´¶³´¿¼¤²¤À¡£¡Ö»þ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÈù¤«¤ÊÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
À½ºî¤ä¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÌ¤Äê¡£¤½¤ÎÉõ°õ¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò¤«¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
