»°É©¡Ö¡È¿·¡É6¿Í¾è¤êSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡È´Ñ²»³«¤¡É¤Ç¡ÖÂç³«¸ý¡×¼Â¸½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥â¥Ç¥ë¡ª ¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¤Î¡Ö¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹¡×¤È¤Ï
»°É©¡Ö¡È¿·¡É6¿Í¾è¤êSUV¡×¡ª
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï10·î31Æü¡Ë¤è¤ê11·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â»°É©¤ÏÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡ÖMITSUBISHI ELEVANCE Concept¡Ê¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¡Ö¡È¿·¡É6¿Í¾è¤êSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê55Ëç¡Ë
¡¡»°É©¤ÏJMS2025¤Ë¤Æ¡¢¡ÖFOREVER ADVENTURE¡ÊËÁ¸±¤Ï¡¢¤Ä¤Å¤¯¡£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎËÁ¸±¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡À¤Âå¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖELEVANCE¡×¤Ï¡¢¡ÖElevate¡Ê¹â¤á¤ë¡Ë¡×¤È¡ÖAdvance¡Ê¿Ê²½¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ËÁ¸±¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾å¼Á¤Ë¡¢Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ëµ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Î¹â¸úÎ¨¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÂçÍÆÎÌ¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼AYC¡ÊActive Yaw Control¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥â¡¼¥¿¡¼4WD¹½À®¡£
¡¡»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖS-AWC¡ÊSuper All Wheel Control¡Ë¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¤¤ÁöÇËÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»°É©¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤òÀè¿ÊÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¡¢¥Ï¥Ë¥«¥à·Á¾õ¤Î¥°¥ê¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀè¿ÊÀ¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î²¼¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î·Ê¿§¤ò¤è¤ê³«ÊüÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¡¢¥ê¥ä¥é¥ó¥×¤Ø¤ÈÄ¾ÀþÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¤·Á¤¬¡¢ÍºÂç¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¹Ãæ¤Ç¤Î²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎËÁ¸±¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ÀÇ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ï6¿Í¾è¤ê¤Î3Îó¥·¡¼¥È¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡1ÎóÌÜ¤È2ÎóÌÜ¤ÏÂÐÌÌ¼°¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÊÆ±¤¸3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¤Î¡Ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¤¤¥¬¥é¥¹ÌÌ¤¬³«Êü´¶¤òÀ¸¤ß¡¢·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤¬°Â¿´´¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Ã±ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Äó°Æ¤âÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î³ÈÄ¥¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤Î±é½Ð¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»²¹Í½ÐÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Ì¤Íè¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï¡¢º½Çù¤Ø¤ÎËÁ¸±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Â¤·Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë±é½Ð¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤ä¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¡¢¥é¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ËÁ¸±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë·²¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£