½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦±ó²ó¤·¤Ê£Î£Ç¥µ¥¤¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¼«Ê¬¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ì®¥Ê¥·¤Ê¤Î¤ËÌ®¥¢¥ê¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦±ó²ó¤·¤Ê£Î£Ç¥µ¥¤¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Öº£¤ÏÈà»á¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¥°¥»¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÈà»á¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÌ®¥Ê¥·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà»á¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¿¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö²¶¤â¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤Î°õ¾Ý¤ò²¼¤²¤º¤ËºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¤ä¢¤¢¤¤¯¤ó¤â¸Æ¤Ü¤¦¤è¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤¤ê¤òÈò¤±¤ë
¡Ö£±ÂÐ£±¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤¿¤Ó¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì®¥Ê¥·¤À¤È¸ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÏÃ¤¹¤È¤¤ËÌÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ê¤¤
¡ÖÌÜ¤ò¸«¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì®¥Ê¥·¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÃËÀÁü¤òµó¤²¤ë
¡Ö»ä¤Î¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê°ã¤¦¤È¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢±ó²ó¤·¤Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Ì®¥Ê¥·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥¤¥×¤Î¿Í°Ê³°¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì®¥Ê¥·¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÆ²¡¹¤È²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹
¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤»¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¶½Ì£¤ò¼º¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÏÃÂê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÍ§Ã£¤À¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë
¡Ö¡ØÍ§Ã£¡Ù¤Ë¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ó²ó¤·¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ§Ã£¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤À¤«¤é±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÍ§Ã£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ±À¤ÎÍ§¿Í´¶³Ð¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌ®¥Ê¥·¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤ÈÃçÎÉ¤µ¤²¤ËÀÜ¤¹¤ë
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂÖÅÙ¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌ®¥Ê¥·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬¥É¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÌ®¥Ê¥·¤À¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¡×¤È¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÍ§¿Í´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤Û¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤¶¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡©¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼ÁÌä·Á¼°¤Î¤È¤¤·¤«¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ»ö¤¬¤³¤Ê¤¤
¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ç¤À¤é¤À¤é²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê²ñÏÃ°Ê³°¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì®¥Ê¥·¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦±ó²ó¤·¤Ê£Î£Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
