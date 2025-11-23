■スピードスケート ワールドカップ第2戦（日本時間23日、カナダ・カルガリー）

来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートＷ杯第2戦がカナダ・カルガリーで行われた。女子1500mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分51秒68で2位、今季初の表彰台となった。

女子1500mに出場した郄木、W杯第1戦ではこの種目で中盤にスピードを落とし、1分52秒45で5位と表彰台を逃した。そして迎えた第2戦、落ち着いてスタートを切ると、最初の300mでは同走のB.ボウ（37、アメリカ）に先行されたが、しっかり後ろに付くと、600mで前に出て、終盤もスピードが落ちず。最終コーナーを回り、やや疲れが見えたが、最後まで粘って1分51秒68をマーク。最終組を残してトップに立った。

最終組に登場したのが、郄木のライバルとなるJ.ブウネ（26、オランダ）。スピードに乗ったスケーティングを見せると、1分51秒17をマークして郄木を逆転。W杯第1戦に続き連勝を飾った。郄木は2位となり、今季初の表彰台となった。

■女子500m

15位：稲川くるみ （光文堂インターナショナル）37秒57

18位：山田梨央 （直富商事）38秒08

19位：吉田雪乃（寿広）1分03秒79

■女子1500m

2位：郄木美帆（TOKIOインカラミ）1分51秒68

15位：佐藤綾乃（ANA）1分54秒97

19位：堀川桃香（富士急行）1分57秒96

■男子500m

6位：森重航（オカモトグループ）34秒15

12位：廣瀬勇太（高崎健大）34秒34

18位：村上右磨 （高堂建設） 34秒70

20位：新濱立也（高崎健大）1分00秒83

■男子1500m

12位：野々村太陽（博慈会）1分43秒76

15位：山田将矢（ウェルネット）1分43秒96

19位：蟻戸一永（ウェルネット）1分44秒76

