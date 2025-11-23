É÷´Ö½Ó²ð¡õÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ØÍ·µº²¦¡Ù¥³¥ó¥ÓºÆ¤Ó¡ª¡¡µ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍ·µº¤È³¤ÇÏ¡×¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥Ç¥å¥¨¥ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ØÍ·µº²¦¡Ù¥³¥ó¥ÓºÆ¤Ó¡ª¡¡É÷´Ö½Ó²ð¡õÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äá²°´î±¦±ÒÌçÌò¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤È¡¢ÂìÂôàôµÈÌò¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Æó¿Í¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷´Ö¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉðÆ£Í·µº¡¢ ÄÅÅÄ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î³¤ÇÏÀ¥¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Í·µº¤È³¤ÇÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼!!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¶»Ç®¡×¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¼Â¼ÌÈÇ¡×¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥Ç¥å¥¨¥ë¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª¡¢¤¤¿¡Á¤ªÆó¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥á¥Ã¥Á¥ãÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
