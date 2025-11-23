´ØÃÒ°ì¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¡¡´ØËÜ¥«¥ºP¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¸ø¼°¤â¡Ö´ØËÜP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè39ÏÃ¡ÖÇ³¤¨¤ëÌ©Ãå¡ª¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À»ØÎØ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¶ÛµÞ½Ð±é¤Î´ØÃÒ°ì¤Ë¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¸ø¼°¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´ØËÜP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤ò¤«¤Ä¤Æºî¤Ã¤¿¡¢Åì±Ç¤ÎÇ®·ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ØËÜ¥«¥º¡Ê´ØÃÒ°ì¡Ë¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª´ØËÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë!?
¡¡½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£´ØÃÒ°ì±é¤¸¤ë´ØËÜ¥«¥º¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛµÞ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛµ¯¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó¤ÎÆÃ»£°¦¤ÏËÜÊª¡×¤È´¶¼Õ¡£¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö´ØËÜP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØËÜP¤ÏËÊ¤Ë¤¢¤²¤¿¤Ï¤º¤Î¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç´Ø¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¶ÛµÞ½Ð±é¤Î´ØÃÒ°ì¤Ë¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¸ø¼°¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´ØËÜP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Àï»Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤ò¤«¤Ä¤Æºî¤Ã¤¿¡¢Åì±Ç¤ÎÇ®·ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ØËÜ¥«¥º¡Ê´ØÃÒ°ì¡Ë¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª´ØËÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë!?
¡¡½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£´ØÃÒ°ì±é¤¸¤ë´ØËÜ¥«¥º¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛµÞ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛµ¯¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó¤ÎÆÃ»£°¦¤ÏËÜÊª¡×¤È´¶¼Õ¡£¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö´ØËÜP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØËÜP¤ÏËÊ¤Ë¤¢¤²¤¿¤Ï¤º¤Î¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç´Ø¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£