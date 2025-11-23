¼«Ì±¡¦ÃæÃ«»á¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¡Ö¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÃ«Á°ËÉ±ÒÁê¤Ï23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯ÉÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Î²þÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤Ã¤¤êÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤Ê¤É3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Î¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤«¤¬µÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÃæÃ«»á¤Ï¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ø³Ë¤Î»±¡Ù¡¢³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë¤Ï°ÍÂ¸¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤êÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯µÄÏÀ¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤â¤è¤¯ÏÀÀï¤ò¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Î°ÜÅ¾¤ò½ä¤ê¡¢±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Ç¡ÖµßÆñ¡×¡ÖÍ¢Á÷¡×¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÎà·¿¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÃ«»á¤Ï¡¢¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¹¤®¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢µÄÏÀ¤·¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£