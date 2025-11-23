µëÍ¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ³°¹ñ¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÆüËÜ¶ÐÌ³¤Î¡Ö³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¡×¤¬¼õ¤±¤ë²ÝÀÇ¥ë¡¼¥ë¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
µëÍ¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ³°¹ñ¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¹ñ³°½ÐÄ¥Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç²ÝÀÇ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¶ÐÌ³¤Î³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤ë²ÝÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¡¹¤Ç¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ëÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬¡¢ÆüËÜ¶ÐÌ³¤Î³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¬¼õ¤±¤ë²ÝÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î²ÝÀÇ¥Ý¥¤¥ó¥È
ÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬ÆüËÜ¤Î»Ò²ñ¼ÒÅù¤Ç3Ç¯ÄøÅÙ¶ÐÌ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³¾å¡¢ÆüËÜ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î½¢Ï«¥Ó¥¶¤¬3Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÄ¹6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È½êÆÀÀÇË¡¾å¤Îµï½»¼Ô¶èÊ¬¤¬¡ÖÈó±Ê½»¼Ô¡×¤«¤é¡Ö±Ê½»¼Ô¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ê½»¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´À¤³¦½êÆÀ¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÀ©¾åÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢Â¾¹ñ¶ÐÌ³¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¶ÐÌ³¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëµëÍ¿½êÆÀ¤Î²ÝÀÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Æ²ñ¼Ò¤«¤éµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç
³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤¬³¤³°¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸³èÈñ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ñ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï¡Ö¹ñ³°Á÷¶â¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÁ÷¶â¤ËÈ¼¤¦²ÝÀÇ¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µëÍ¿¤¬Á´³Û¹ñ³°¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Î¡Ö¸»ÀôÃÏ¡×¤ÏÌòÌ³¤ÎÄó¶¡ÃÏ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎµëÍ¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¸»Àô½êÆÀ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤êÇ¼ÀÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¤«¤éµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç
µëÍ¿¤¬ÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎµëÍ¿¤Ï¡Ö¹ñÆâÊ§¤¤µëÍ¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÄ¥Åù¤Ç¹ñ³°¶ÐÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎµëÍ¿¤Ï¡Ö¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Èó±Ê½»¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½êÆÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¸»Àô½êÆÀ
¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ñ³°¤«¤éÆüËÜ¤ËÁ÷¶â¤µ¤ì¤¿¤â¤Î
¤³¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢µëÍ¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¹ñ³°¶ÐÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¡Ö¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁ´³Û¤¬ÆüËÜ¤Ç²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ñ³°¶ÐÌ³Ê¬¤¬¹ñ³°¸»Àô½êÆÀ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÝÀÇÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¸»ÀôÄ§¼ý¤Ë¤è¤ëÇ¯ËöÄ´À°¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´ÖµëÍ¿¤¬2,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ñ³°½ÐÄ¥Ê¬¤Î¸½ÃÏ²ÝÀÇ
³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¬¹ñ³°¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÚºß¹ñ¤Ç¤â¡Ö½êÆÀ¤Î¸»Àô¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯´Ö¶ÐÌ³Æü¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤òB¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎµëÍ¿¤Î4Ê¬¤Î1¤¬B¹ñ¸»Àô½êÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈB¹ñ¤Î´Ö¤ËÁÅÀÇ¾òÌó¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë¤Ï¡Ö183Æü¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»´üÂÚºß¼Ô¤Î²ÝÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï183Æü°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤ÇA¼Ò°÷¤¬B¹ñ¤ËÌó90ÆüÂÚºß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æü¿ôÅª¤Ë¤Ï183ÆüÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÈB¹ñ¤Î´Ö¤ËÁÅÀÇ¾òÌó¤¬¤¢¤ì¤Ð¸½ÃÏ²ÝÀÇ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢B¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¤Ë´ð¤Å¤²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷