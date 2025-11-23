ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡ÖÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤ò¿®¤¸¤¿70ºÐÃËÀ¡¢Ç¯¶â25Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÇ¯¶âÀÁµá¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»ö¼Â¡×
¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤ÏÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹Í¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤³¤¦¡×¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÁªÂò¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡ÄÇ¯¶â¼õµë¤ÎÍî¤È¤··ê
»³ËÜ·ò»Ê¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Ä¹Ç¯¡¢Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤â¾üÂ÷¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¤Ï·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö65ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µëÎÁ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤è¤ê²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·îµë25Ëü±ß¤Û¤É¤Ï¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Ç½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ëÆ±Î½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤·¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò¤¢¤¨¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤ÆÁý³Û¤µ¤»¤ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£65ºÐ¤«¤é70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«²¼¤²¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï42%Áý³Û¤µ¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄêÇ¯Á°¡¢ËèÇ¯¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î18Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ù¡Ø¤³¤ì¤ÇÏ·¸å¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È¡£¤½¤·¤ÆÄê´üÊØ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤é¡¢Ç¯¶â¤¬Áý¤ä¤»¤Þ¤¹¤È¡£¤É¤³¤«¶¯Ä´¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¯¤é¤¤¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
70ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¡£Ç¯¶â¼õµë¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢»Ä¹ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³ËÜÍÍ¤Ï±üÍÍ¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·«²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÎ¨¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁý³ÛÎ¨¤Ï20.3%¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×
²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤µ¤ó¡£¿¦°÷¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²´ü´ÖÃæ¤Ë°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢·«²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÎ¨¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¼Â¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¡¢3Ç¯Á°¤ËºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Áý³ÛÎ¨¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤ÇÁá¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¼õµë¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¸«¹þ¤ß°ã¤¤¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Åý·×¤È¥ë¡¼¥ë
»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¸í»»¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖÂ¾¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢·«²¼¤²Áý³Û¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¿Í°ìÇ¯¶â¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£65ºÐ°Ê¹ß¤ËÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²ÂÔµ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¿È¤¬¾ã³²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¡×¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÁý³ÛÎ¨¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢±üÍÍ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÁý³Û·×»»¤Ï¤½¤³¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å70ºÐ¤Þ¤Ç¼õµë¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áý³ÛÎ¨¤Ï1%¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤ÏÌó617Ëü¿Í¡£¹âÎð´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î»àÊÌ¤ä¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·«²¼¤²¼õµë¤Ï¡ÖÄ¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ç¡¢¤«¤Ä²ÈÂ²¹½À®¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¼çµÁ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬¤Ê¼õµëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»ö¼Â¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¼«±Òºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
