¡ã103Ëü±ß¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉÌäÂê¡×¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡ª¡Öº£¤Ï103Ëü±ß¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÉÞÍÜ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄÍ±ÛºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÊ£»¨¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÄÍ±Û¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ¯¤Â»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î38¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÞÍÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡©
µëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä
ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎµëÎÁ¤Ï¤³¤³30Ç¯¤Û¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¡Ø¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ¯¤Â»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î38¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤ê¡ä
°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ¯¤Â»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î38¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤ê¡ä
µëÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹Âå¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ì¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÏÉ×¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤Ç²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ºÊ¤âÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¡©¡¡Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÉÞÍÜ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÊ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÉÞÍÜ¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤«ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤ë¤«¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ¯¤Â»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î38¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÃø¡§ÄÍ±ÛºÚ¡¹»Ò¡¿È¯¹Ô¡§Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡¢È¯Çä¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
ÉÞÍÜÆâ¤Ê¤éÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÉÞÍÜ³°¤Ê¤éÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢²È·×¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÉÞÍÜÆâ¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ËµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÞÍÜ¤ÏºÊ¤ÎÆ¯¤¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡ÖÊÉ¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¼ýÆþ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢À¸³è¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÆ¯¤¤òÁý¤ä¤»¤ÐÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÉÞÍÜ¤ÎÌäÂê¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö£±£°£³Ëü±ß¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
ÉÞÍÜ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö£±£°£³Ëü±ß¡×¤Î¿ô»ú¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¼êÅö¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¼êÅö¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë½¾¶È°÷¤Ë»Ùµë¤¹¤ë¼êÅö¤Î¤³¤È¡£
»Ùµë¾ò·ï¤ä¶â³Û¤Ï´ë¶È¤¬¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏºÊ¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¡¢£²£°£±£µÇ¯°ÊÁ°¤ÏÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ò¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¤ÈÉÞÍÜ¼êÅö¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤¬Æ¯¤¯ºÝ¡¢¡Ö»à¼é¤¹¤Ù¤¿ô»ú¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡×¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤È¤Ï¡¢°ìÄê°Ê²¼¤Î½êÆÀ¶â³Û¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ëÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë½êÆÀ¹µ½ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤òÉÞÍÜ¤¹¤ëÉ×¤ÎÀÇ¶â¤¬¸º¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£
£²£°£±£·Ç¯°ÊÁ°¤ÏÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤¬¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬£±£°£³Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢ºÊ¤¬¡Ö»à¼é¤¹¤Ù¤¿ô»ú¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡×¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö£±£°£³Ëü±ß¡×¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÞÍÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ô»ú¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÊÉ¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Æ¯¤Â»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î38¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¡§Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡¢È¯Çä¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£