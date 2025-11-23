¡Ö°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡×109ºÐ¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤âÅìµþÂç¶õ½±¤â·Ð¸³¡¡¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡É¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©ºß½»¤ÎÈ¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯11·î¡¢109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤â·Ð¸³¡£14ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î¸«½¬¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û109ºÐ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡¢°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²áµî¤â¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î¸½ºß
¤·¤«¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¶õ½±¤ÇÅ¹¤Ï¾Æ¤±¡¢É×¤ÏÀï»à¡£½ªÀï¸å¤ËÃÏ¸µ¤Ç³«¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤Ë°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Î109Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³¶¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ)
£¶ºÐ¤Ç´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö20Âå¡×
#Á°ÊÔ
º£Ç¯11·î10Æü¤Ë¸æÇ¯109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿È¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©¤ÎÇÀ²È¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢£¶ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤âºÇÂç¿ÌÅÙ£µ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÈÂçÀµ¤ÎÂç¿ÌºÒ¡É¤òÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ïº£¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¼Â²È¤ÎÉßµï¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤ª¼ê¶Ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÃÏÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¡£¶á½ê¤Î¿Í¤¬¡Ø³ä¤ìÌÜ¤ËÍî¤Á¤ë¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤¾¡£´í¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤¯¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇµÞ¤¤¤ÇÃÝé®¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(È¢ÀÐ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¤½¤Î¸å¡¢14ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£ÅÔÆâ¤Çµµ¸Í¡¢¶äºÂ¡¢»ÍÃ«¸«Éí¤ÈÍýÍÆÅ¹¤ò°Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1939Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¡£É×¤È¤È¤â¤Ë¿·½É¶è¤Î²¼Íî¹ç¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¡ÖÉ×¤È£²¿Í¤Ç»Ï¤á¤¿Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Äï»Ò¤â¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤Ê¤êÈËÀ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢É×¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢Å¹¤¬ÈËÀ¹¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿22ºÐ¤«¤é¤Î£µÇ¯´Ö¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡×
¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¡¢É×¤ÎÀï»à¤Ç°ì²È¿´Ãæ¿Þ¤ë¤â¡Ä
¤·¤«¤·¡¢È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï1941Ç¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç½ù¡¹¤Ë°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£1944Ç¯¡¢É×¤Ë¾¤½¸Îá¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿É¤¤µ²±¤È¤·¤ÆÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤È¤¤¬¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡££²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ÆÆÊÌÚ¤Î¼Â²È¤ËÁÂ³«¤·¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤¬¤¢¤ê¡¢²¼Íî¹ç¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤ªÅ¹¤Ï500¥¥í¤ÎÇúÃÆ¤òÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÍÄ»Ò£²¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÂ³«Àè¤Ç¤â´Ê°×ÍýÈ±Å¹¤òºî¤ê¡¢ÁÂ³«»ùÆ¸¤äÇÀ²È¤Î¿Í¡¹¤ÎÄ´È±¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¤«¤é£¸Ç¯·Ð¤Ã¤¿1953Ç¯¡¢¡ÖÍýÍÆ¡¡¥Ï¥³¥¤¥·¡×¤òÃÏ¸µ¤Ç³«¶È¡£³«Å¹Åö½é¤«¤éÅ¹¤ÏÂçÈËÀ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«¶È¤·¤¿Ç¯¤Ë¡¢É×¤¬µìËþ½£¤ÇÀï»à¤·¤¿ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ªÀï¸å¡¢Éã¤ÈÊì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹½÷¤âÇ¾ÀËãáã¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿É×¤ÎÀï»à¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¬¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Åö¤Æ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Ìô¤Ë¤è¤ë°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î±ÑÀ¯¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ÇÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
54Ç¯´Ö¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¯¤â¿É¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
·ãÆ°¤ÎÀïÁ°ÀïÃæÀï¸å¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤ÈÌó90Ç¯´Ö¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£±ÑÀ¯¤µ¤ó¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢102ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î54Ç¯´Ö¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÍýÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÀ¸³è¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤¯¤â¿É¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¡¹¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤¬À¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¡·ù¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡×¤³¤È¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ëÃæ¤Ç¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹âÎð¡¦104ºÐ¤ÎÀ»²Ð¥é¥ó¥Êー¡×¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯11·î¤Ë109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¼Ù¿ä¤ò²ó¤µ¤º¡¢ÈéÆù¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ò¹ï¤à¥Ï¥µ¥ß¤Î²»¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦―¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ²¼Ì¤´õ¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸ÉôÆÃ½¸ÈÉ