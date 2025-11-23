¡ã³Ø¹»¥È¥é¥Ö¥ë¡ä¾®6¤ï¤¬»Ò¤¬Æ±µéÀ¸¤Î²È¤Ë¥´¥ß¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡ªÊóÉü¤Ë¤¢¤¤¤½¤¦¤Ç¿Ê³ØÀè¤ËÇº¤à¡Ä
Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Ø¶è³°¤Î³Ø¹»¤òÁª¤Ù¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤¤³Ø¹»¤è¤ê¡¢¾¯¤·±ó¤¤³Ø¹»¤Î¤Û¤¦¤¬É¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¹»É÷¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡£¿Ê³Ø¤¹¤ë³Ø¶è¤ÏÂè1Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÙ¤Î³Ø¶è¤ÏÂè2Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®³Ø¹»¤ËÁêÀ¤Î°¤¤A·¯¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ÏA·¯¤Î²È¤Ë¥¬¥à¤ä¥´¥ß¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ß¤È¥¬¥à¤ò½¦¤¤Äí¤òÀ¶ÁÝ¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼Õºá¤Ë»Ç¤¤¡¢µö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A·¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Â©»Ò¤Î¤³¤È¤òÂè1Ãæ³Ø¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¾®³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè1Ãæ³Ø¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤í¤è¡¢¤ÈA·¯¤ÎÃæ1·»¤«¤é¤â°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù
Èï³²¼Ô¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡©Áê¼ê¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼Õºá¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥à¤ä¥´¥ß¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÍÕ¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£ÂæÉ÷¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÎ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¡Ö¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡ÖÀ¶ÁÝ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù
¡Ø¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â¾¿Í¤Î²È¤Ë¥´¥ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡ÖÀ¶ÁÝ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤Ö¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£A·¯¤Î²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¤ò¡¢Âç¤¤Ê¿´¤Çµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ù¤¡Ù
¥´¥ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÀ¶ÁÝ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÕÇ¤¤òÂ¾¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Õºá¤Î»ÅÊý¤è¤ê¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼êÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤¬²á¾ê¡©
°ìÊý¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤ò¤ä¤ä²á¾ê¤À¤È´¶¤¸¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ø¼Õºá¤ÈÀ¶ÁÝ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤ì°Ê¾å¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢µÕ¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¹³µÄ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
Ç¯¾å¤Î·»¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¹Ô¤¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¤Ë¤âÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¤Þ¤º¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬È¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
³Ø¶è³°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¸½¼ÂÅª¤«
¤µ¤ÆËÜÂê¤Î¡¢¡Ö±Û¶¤¬¸½¼ÂÅª¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö±Û¶¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Ê¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â±Û¶¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÏÊý¤Ç±Û¶¤¬À¹¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢µÕ¤ËÁ§º÷¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼±Û¶¡©¡×¤È¼þ°Ï¤Ë±½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¥Þ¥ó¥â¥¹¹»¤Ê¤éÃæ³ØÂ¦¤âÙæ¤á¤´¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¹¤òÊ¬¤±¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¾®³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¿½¤·Á÷¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù
¡Ø±Û¶¤·¤ä¤¹¤¤½ê¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤½ê¤¢¤ë¤è¡£ÊÌ¤ÎÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¿Í¤Å¤Æ¤Ç¾ðÊó¤Ï¹¤Þ¤ë¡£Æ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤Û¤¦¤¬Âç»ö¡Ù
ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ¤Ê¤é¡¢40Ê¬¤ÎÄÌ³Ø¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤ÉËèÆü¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£±Û¶¤ÎÀ§Èó¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÄí¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤äÈ¿¾Ê¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¯²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁÇ¹Ô¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬Âè°ì
¸¶°ø¤òÆÍ¤µÍ¤á¤º¤Ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î²È¤Ë¥´¥ß¤ä¥¬¥à¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£Â¾¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¥´¥ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ËÈ¯¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤¤Á¤ó¤Èí¿¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÌ¤ÎÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿Ê³ØÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇ¹Ô¤òÀµ¤¹¤³¤È¡Ù
¡Øº£²ó¤Î·ï¤ò¡ÈÁêÀ¤¬°¤¤¤«¤é¡É¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¡£¼ÂºÝ¤Ï¥¤¥¸¥á¤Ë¶á¤¤¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦»ØÆ³¤·¤¿¤Î¡©¡Ù
¡ØÂè2Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤«¤¹¤è¡£Âè1Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù
¤½¤â¤½¤â¥¬¥à¤ä¥´¥ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡µÕ¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬A·¯¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁêÀ¤¬°¤¤¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤ÌäÂê¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¹»À¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë
Ãæ³Ø¹»¤Î±Û¶¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê³ØÀè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¹Ô°Ù¤ò¿Æ»Ò¤Ç¿¿·õ¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤ä³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ï±Û¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¥Þ¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ìÂ¾¿Í¤Î²È¤Ë¥´¥ß¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢º£¸å¤Î³Ø¹»À¸³è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¾Íè¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£