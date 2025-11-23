109ºÐ¡¦¥®¥Í¥¹¤âÇ§¤á¤¿À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¿ÍÀ¸¤ÎÀ°¤¨Êý¡É¡¡ Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö°°Õ¤ò¤â¤¿¤º¡¢ÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¡×
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿È¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯11·î10Æü¡¢109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÀïÃæÀï¸å¤ò·Ð¤ÆÌó90Ç¯´Ö¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¡¢109ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤ä»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ)
¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡Ä¡£¤â¤¦¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤âÉÔÂ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë½»¤àÈ¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¡£º£Ç¯£³·î¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½÷À¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹½÷¡¦½¼»Ò¤µ¤óÂð¤Ç¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤éÌó15¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Î109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿©Âî¤Ë¤ÏÀÖÈÓ¤ä¤ª¤Ç¤ó¡¢¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª 109ºÍ ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡×¤Î¥×¥ìー¥È¤¬¤Î¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¥±ー¥¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤ªÃÂÀ¸Æü¥½¥ó¥°¤¬²Î¤ï¤ì¤¿¸å¡¢109ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÇÙ³èÎÌ¤Ç¡¢£¹ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò°ìµ¤¤Ë¿á¤¾Ã¤·¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£Ä¹ÃË¤Î±ÑÀ¯¤µ¤ó(82)¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¸ú¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö109ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯À¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤ÙÊª¤òåºÎï¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×(È¢ÀÐ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢ÀÖÈÓ¤ä¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¡£
»ÜÀß¤«¤éÅ¹¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÄÌ¤¤¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤êÂ³¤±¤ëÆü¡¹
È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢14ºÐ¤Ç¾åµþ¸å¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î¸«½¬¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤ËÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£·ëº§¸å¡¢É×¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤Î²¼Íî¹ç¤ÇÍýÍÆÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¤è¤ë¶õ½±¤ÇÅ¹¤â¾Æ¤±¡¢É×¤âÀï»à¤·¤¿¡£
½ªÀï¸å¤Ï£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢1953Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©Æá²ÑÀîÄ®¤Ç¡ÖÍýÍÆ¡¡¥Ï¥³¥¤¥·¡×¤ò³«¶È¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¡£
È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó£±Ç¯Á°¤«¤éÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í½Ìó¤¬Æþ¤ì¤ÐÄ¹ÃË¤Î±ÑÀ¯¤µ¤ó¤¬»ÜÀß¤«¤éÅ¹¤Þ¤ÇÁ÷·Þ¤·¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Í½Ìó¤Ï·î£´·ï¤Û¤É¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Û¤«¡¢È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Â¾¸©¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÍè¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢È±¤òÀÚ¤ë»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢º£½Õ¤«¤éÅ¹¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢109ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤âÂçÉÂ¤ò´µ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÏËèÄ«£¸»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢Ä«ÃëÈÕ¤È»°¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¸á¸å£·»þ¤Ë¤Ï½¢¿²¤¹¤ëµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÆü²Ý¤Ï¡ÖËèÆü²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¼¤Î¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó(½¼»Ò¤µ¤ó)¤È°ì½ï¤Ë¤ªÃã¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò¼á¤»¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡ÖÍýÍÆ¡¡¥Ï¥³¥¤¥·¡×¤ÎºÆ¥ªー¥×¥ó¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¤â¤¦¼ê¤â¿Ì¤¨¤ë¤·¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Í¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥µ¥ß¤ò¼êÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¥êー¥¼¥ó¥È¤È¤«»°³Ñ¥«¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£ÍýÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖÉã¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î½÷¤Ï¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤â¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¾åµþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç³«¶È¤·¤Æ¡¢¿È°ì¤Ä¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ëÍýÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¤ª¶â¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò¼á¤»¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¤ÅÏ¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶èÊÌ¤»¤º¤Ë¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÇÄ¾¤ËÀ¤ÅÏ¤ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
º£¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤òµÙ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿ÍÊÁ¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
