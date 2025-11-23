¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö½ä¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ë¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄ©È¯¤°¤é¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤ÏÀ¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥ß¥¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ³µÇ°¤ÎÏÃ¤¬ËÜÅö¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÃ«¸µ¡¦Á°ËÉ±ÒÁê¤Ïº£²ó¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢10Ç¯Á°¤ËÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤òºî¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤È¤·¤«Åú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¿¿°Õ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÂæÏÑ¤ÈÀí³Õ¤Ï100km¤°¤é¤¤¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÆüËÜ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¸Î©´íµ¡¤È¸À¤ï¤º¤Ë¡¢½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÅöÁ³È÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤ÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¢¤²¤ÆÅúÊÛ¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤¿¾å¤ÇÁíÍý¤¬È¯¸À¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÃæÃ«»á¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÆü¡¢3»þ¤«¤éÅúÊÛ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅöÁ³³°Ì³¾Ê¤Î´±Î½¤Ï°ìÈÖ¤³¤ìÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÄ©È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤ì½¤Àµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤âÍý²ò¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤â¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÄ©È¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄ©È¯¤°¤é¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ÎÄ©È¯¤Ë¤Ï¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£