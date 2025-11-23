Ä¹½£ÎÏ¤¬»¨»ï¤ò¥Ó¥ê¥Ã¡ª ¡Ö¹ðÁÊ¤¹¤ë¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¹çÎ®ÊóÆ»¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È´ù¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿4500Ëü±ß
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£´£±Ç¯Á°¤Î£±£¹£¸£´Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£¹Ç¯¡Ë£²·î£¹Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢ÂçºåÂç²ñ¤Î»î¹çÁ°¡¢Ä¹½£ÎÏ¤¬ÅÜ¤ê¤ËÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¿¥é¥á¤Êµ»ö¤Ð¤«¤ê½Ð¤ë¤ó¤À¡£¥ª¥ì¤Ï»¨»ï¼Ò¤ò¹ðÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×¡£Ä¹½£¤Î¸À¤¦à¥Ç¥¿¥é¥á¤Êµ»öá¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç»ï¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤Ïàº´»³¡Ê¥µ¥È¥ë¡á½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ë¡¢Ä¹½£ÎÏ¤¬£´·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹ÊüÁ÷¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè£³ÃÄÂÎ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌóºÑ¤ß¤Ç¿·ÃÄÂÎ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëá¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁ°¤Ç»¨»ï¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë°ú¤Îö¤¯¤È¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌµÀÕÇ¤¤Êµ»ö¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¡£¤³¤Î»¨»ï¤Ï¥ª¥ì¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ðÁÊ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µ¢µþ¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦»ö¼ÂÌµº¬¤Î¥¬¥»¾ðÊó¤Ð¤«¤êÍð¤ìÈô¤Ö¤ó¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï¡¢Âè£³ÃÄÂÎ¤È²¾·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤¿¤È¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Îµ»ö¤âà·ÀÌóºÑ¤ßá¤ÈÃÇÄêÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅÜ¤ê¤ò°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¹ðÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ì¤Î¿È¤Î¾Ú¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¼ý¤Þ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¡õÃ«ÄÅ²Å¾Ï¤ò½¾¤¨¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡õÁ°ÅÄÌÀ¡Ê¸å¤ÎÆüÌÀ¡Ë¡õÆ£¸¶´îÌÀÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼·ò¸ã¡Ê¸å¤Î·ò¸ç¡Ë¤¬¡¢Æ£¸¶¤È¸òÂå¤·¤¿¡£Æ£¸¶¤Ë¤Ï£¶ÆüÁ°¤Î£²·î£³Æü¡¢»¥ËÚÂç²ñ¤ÇÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡ÊÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ë¤È¤Î£×£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Î»î¹çÁ°¤ËÅ´À½¥Ð¡¼¥ë¤Ç½±·â¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÎ®·ì¤µ¤»¤é¤ì¡¢»î¹ç¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ£¸¶¤ò·ì¤À¤ë¤Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ë¤·¤Æ°Ý¿··³¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢£¸£°Ç¯Âå¤Ëà³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤á¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢Î´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯£±·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ÇÀÐÅÄÃ£Ïº¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤ò¤ä¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤Î¸á¸å£¸»þ¤«¤é£±£¸Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¡ÖÁ¬·ÁÊ¿¼¡¡×¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤¬£´·î£´Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íâ½µ£±£±Æü¤«¤é¤Î¸åÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ÎÂè£±²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âè£³¤ÎÃÄÂÎ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥×¥í¥ì¥¹¡Êµì£Õ£×£Æ¡Ë¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿à¿·Æü¥×¥í¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼»ö·ïá¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¿·Æü¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¤¿à²á·ã¤Ê»Å³Ý¤±¿Íá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿·´Ö¼÷»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Ä¹½£¤¬ÀìÌç»ï¤òÇË¤¤¤¿£´ÆüÁ°¤Î£µÆü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¿·´Ö»á¤¬Åì¥¹¥Ý¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃÄÂÎÀßÎ©¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃöÌÚ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÃöÌÚ¤¬Ç³¤¨¤ëÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢£²·î£¸ÆüÉÕ¤Î£±ÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Î»öÌ³½ê³«¤¤¬À¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£³·î£¸Æü¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëà¤Þ¤µ¤«á¤ÎÈáÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Õ¥¸¤Î¹ÊóÉôÄ¹¤¬¡ÖÊüÁ÷¤»¤º¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»°°æ¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁê¼êÊý¤È¤Î¸ò¾Ä²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÈÁê¼êÊý¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÊüÁ÷¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊüÁ÷·×²è¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡×¤È¡ÖÊüÁ÷¤»¤º¡×¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸µ¡Ö³á¸¶°ìµ³¥×¥í¡×¤Ë¤¤¤¿ÀîÅçÌÐ»á¡£
¡ÖÈà¤¬Åö½é¡¢¥Õ¥¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃöÌÚ¤«¤éÄ¹½£¡¢º´»³¡¢Á°ÅÄ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¸¤Ï¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤Ë´ë²è½ñ¤Ï´ë²è½ñ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤â´ë¶ÈËÉ±Ò¤Ë½Ð¤Æ¡¢±½¤ÎÁª¼ê¤Î°ú¤Î±¤á¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¸¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄ¹½£¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¾®ÀÚ¼ê£±£µ£°£°Ëü¤È¸½¶â£²£µ£°£°Ëü¡Á£³£°£°£°Ëü±ß¤òÀÑ¤Þ¤ì¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Ä¹½£¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¡£¿·´Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¸å¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¶â¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡£ÃöÌÚ¤âÆ°¤¯¤«¤éÄ¹½£¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÄ¹½£¤¿¤Á¤È¿·ÆüËÜ¤È¤Î·ÀÌó¤È¤ÏÊÌ¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢ºä¸ý¡ÊÀ¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´Áª¼ê¤Ë²þ¤á¤Æ·ÀÌó¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤â£³£°£°Ëü¡¢¼ã¼ê¤Ï£¶£°Ëü¡Á£·£°Ëü¤°¤é¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£··î¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë¥º¡ÊÄ¹Í¿Àé¼ï¡õ¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡Ë¤¬¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¢°ÊÍè¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Ãæ·Ñ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¤â¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡Ä¹½£¤ÏÆ±Ç¯£¹·î¤Ë°Ý¿··³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¿·Æü¥×¥í¤òÂàÃÄ¡£ÂçÄÍÄ¾¼ù¼ÒÄ¹¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤È¼ÒÌ¾¤ò²þ¤á¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ØÀï¾ì¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£