¡Ú½÷°å¤Î¤ªÉô²°¡ÛÉÝ¤¤ÂÓ¾õá×¿¾¡¦Á°ÊÔ¡¡´é¤Ë½Ð¤¿¤é¼ºÌÀ¤äÆñÄ°¤â¡Ä¼Â¤Ï¤ª¿¬¥¨¥ê¥¢¤â´í¸±¡¡
¡¡ÌÈ±Ö¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ËÈ¯¾É¤·¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤ï¤ì¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤¬¡Ö¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¤È¸øÉ½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÂÓ¾õá×¿¾¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÈéÉæ²Ê°å¤ÎÃæÂ¼½Ê»ÒÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÂÓ¾õá×¿¾¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«
¡¡ÃæÂ¼°å»Õ¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡ËÂÓ¾õá×¿¾¤Ï¡¢¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤Ë´¶À÷¤·¡¢¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼£¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÂÎÆâ¤ËÀøÉú¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¡¢µ¨ÀáÅª¤ÊÍ×°ø¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ë¡¢¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÀ²½¤·¤ÆÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¡ÖÉÂµ¤¤¬¼£¤ë¡á¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï·âÂà¤µ¤ì¤¿¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÃæÂ¼¡¡ÀøÉú¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤â¼Â¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ø¥ë¥Ú¥¹Â²¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤ËÀø¤ß¡¢ÌÈ±Ö¤ÎÄã²¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËË½¤ì½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂÓ¾õá×¿¾¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«
¡¡ÃæÂ¼¡¡¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¿À·ÐÀá¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤¹¤ë¤È¤½¤Î¿À·ÐÀá¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î±¦Â¦¤«º¸Â¦¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¡¢ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¡¢¤«¤æ¤ß¤Ê¤É¤¬¤Þ¤º¸½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢£²¡Á£³Æü¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½°²½¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¡ÃæÂ¼¡¡°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¸å¤Î¿À·ÐÄË¤Ç¡¢²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿À·ÐÀá¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëºÝ¤Ë¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤Û¤É¡¢»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢£³¤«·îÄøÅÙ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾åÄË¤ß¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢Êâ¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¾ÉÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æó¼¡Åª¤Ê¹çÊ»¾É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¡ÃæÂ¼¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´é¤äÆ¬¤ÎÎÎ°è¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤¬½Ð¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹À³ÑËì±ê¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼ºÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¼ª¤ËÆþ¤ë¤ÈÆñÄ°¤¬µ¯¤³¤ë¥é¥à¥¼¥¤¥Ï¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¡£¤ª¿¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð¤ë¤Èç¯æùÄ¾Ä²¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤äÇÓÊØ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í
¡¡ÃæÂ¼¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²óÉü¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÂÓ¾õá×¿¾¼«ÂÎ¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£²áÅÙ¤ËÉÝ¤¬¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼£¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤´¤¯¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¹çÊ»¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Í½ËÉ¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£