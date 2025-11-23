¡Ú¼ò°û¤ß¤Î¿·¾ï¼±¡Û¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¹È¤¢¤º¤Þ¡¡ÈÕ¼à¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ö¾ø¤·°ò¡×¿©Íß¤ÎË½Áö¤âÁË»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡¡¼ò¤ò°û¤àÆü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½µ£³²ó¤â°û¤ß²ñ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÂÎ½Å¡¦ÂÎ»éËÃ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¡ÖË½¤ìµ¤Ì£¤Î¿©Íß¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¡ÖÁé¤»ÈÓ¡×¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¡£´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç£±£·¥¥íÁé¤»¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å³¦·¨¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬Â¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î±ÉÍÜ²Á¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¡££±£°£°¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÌó£²¡¦£³¥°¥é¥à¡¢»é¼Á¤Ï£°¡¦£²¥°¥é¥à¤È¤Û¤Ü¥¼¥í¡£·ìÅü¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÅÀ¿ô²½¤·¤¿£Ç£ÉÃÍ¤â£µ£µÁ°¸å¤Ç¡¢ÇòÊÆ¡ÊÌó£¸£°¡Ë¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ë·ìÅü¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤³¤È¡£·ìÅü¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤¬¹²¤Æ¤ÆÅü¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿»é¼Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬²ò¤Î¼ê´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÈé¤ËÂ¿¤¤¥ä¥é¥Ô¥ó¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ä²¤òÀ°¤¨¡¢¼ò¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢£±£¶£°ÅÙ¤ÎÄã²¹¤Ç£²»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯¤Û¤¦¤¬¹¥¤ß¤À¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾Æ¤°ò¤è¤ê¾ø¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¾ø¤·°ò¤Ï¿åÊ¬¤òÊÝ¤Æ¤ëÊ¬¡¢¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¾¯ÎÌ¤ÇËþÂ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£ºî¤êÊý¤â¼ê´ÖÍ×¤é¤º¡£¤è¤¯Àö¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¤ò£±¥»¥ó¥Á¤Û¤ÉÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£Ç®¡¹¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸þ¤¤Ê¤Î¤ÏÎä¤ä¤·°ò¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤Ç¤ó¤×¤ó¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥Á¤¬Áý¤¨¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©Íß¤¬Ë½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¼ïÎà¡£Ìª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤ä°ÂÇ¼°ò¤Ï¹¬Ê¡´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤¬¡¢´Å¤µ¤¬¶¯¤¯¤ÆÎÌ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥Æ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯·Ï¤Î¹È¤¢¤º¤Þ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡¢¤¢¤é±ö¡Ü¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤ë¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢ÊØ¤Î²ó¿ô¤âÁý¤¨¤ªÊ¢¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¥«¥ê¥¦¥à¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢¤à¤¯¤ß¤â´ËÏÂ¤¹¤ë¡£º£¾¬¤ÎÈÕ¼à¤Î£±ÉÊ¤Ë¤¼¤Ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£