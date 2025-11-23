¡ÖSASUKE2025¡×28Ç¯¤ÎÎò»Ë¾å½é2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê ²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¼Â»Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ç43²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤ò12·î24Æü¡¦25Æü¤è¤ë6»þ¤«¤é»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSASUKE¡Ù¡£28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ëÀº±Ô¤¬ÎÐ»³¤Ë½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£º£Ç¯¤Ï12·î24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÈÍâ25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£»Ë¾å½é¡¢²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎSASUKE¤ËÄ©¤à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï11·î24Æü¤Î¡ØKUNOICHI¡ÙÊüÁ÷Æâ¤Ç½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À»¤Ê¤ëÌë¤ËÀ»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ç´°Á´À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©
»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¤¬¡ØSASUKE¡ÙÂè1¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ä¡¢¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«
¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë´ÔÎñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤Î°¦Äï»Ò¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
