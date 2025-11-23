KEY TO LIT´äºêÂç¾º¼ç±é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡×¾å±é·èÄê ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏµÈÌøºéÎÉ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛKEY TO LIT¤Î´äºêÂç¾º¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¼ç±é¡¢½÷Í¥¤ÎµÈÌøºéÎÉ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡×¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥ÉµÓËÜ¤Ë¤è¤ë2010Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹çºî±Ç²è¡ÖLes Émotifs Anonymes¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢Á¡ºÙ¤Ç¥·¥ã¥¤¤ÊÃË½÷¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢±Ç²è¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤É¾²Á¡£2017Ç¯¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢ËÝ°Æ¡¦µÓËÜ¥¨¥Þ¡¦¥é¥¤¥¹¡¢²Î»ì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥ó¥É¡¢²»³Ú¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£¡ØRomantics Anonymous¡Ù¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£±é½Ð¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ø¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¤Î¾â¡Ù¤ä¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¡õ¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ù¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ý½Ñ·à¾ì¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ä¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Lucille Lortel¾Þ¤äÈãÉ¾²È¥µ¡¼¥¯¥ë¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò¤âÂ¿¤¤±é½Ð²È¡£ÅìÊõºîÉÊ¤Î±é½Ð¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç±é¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥ÍÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×KEY TO LIT¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤â¸÷¤ë¡¢´äºê¡£2024Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë²Î¾§ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë´äºê¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÇÆâ¸þÅª¤ÊÀÄÇ¯¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëµÈÌø¡£2017Ç¯¤Ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢À¼Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÆâµ¤¤ÊÅ·ºÍ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿¦¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£
´Å¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤¬¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÁÅý¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¤Ï¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈò¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÇû¤é¤ì¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¿®¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯¤¬¡¢¹©¾ì¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¡£¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥Í¤ÏÈà½÷¤ÎºÍÇ½¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Èà½÷¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£2¿Í¤Ï¶¦¤ËÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâµ¤¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¹©¾ì¤Î·Ð±ÄÆñ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥Í¤¬¼è¤ëÁªÂò¤È¤Ï¡Ä¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Î±é½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥ó¥É¤È²»³Ú¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¤Î¥¨¥Þ¡¦¥é¥¤¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´¶Æ°Åª¤Ê¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÆÏ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥è¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢´Å¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ëÊª¸ì¤òÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë½¸·ë¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¿·Á¯¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢´äºêÂç¾º¤Ç¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥º¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¿·ºî¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ½é±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î±é½Ð²È¤ÎÊý¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¤Ï°ì¸«³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¼Â¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¿´¤ËÍÏ¤±¤³¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹µÈÌøºéÎÉ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¡¢Èþ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¿´¤Î¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¡×¤ä¡Ö²²ÉÂ¤µ¡×¤ò°¦¤ª¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡¢Ìþ¤·¤È¼õÍÆ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÉÔ´°Á´¤Ê¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í¦µ¤¤Ë¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á3·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ Åìµþ·úÊªBrillia HALL
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î5Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Åìµþ·úÊªBrillia HALL Ì§ÌÌ
