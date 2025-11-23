ÆÇ¿Æ¤Î"¼ö¤¤"ÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿ºî²È¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ž¢Åú¤¨Ž£
¡Ö¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¿Æ¤òµö¤¹É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢µö¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æµö¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ôºß½»¤Îºî²È¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÇ¤È¤Ê¤ë¿Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆÇ¿Æ¡É°é¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÅ®¤ì¤ëÊì¤È¡¢¼Â¤ÎÌ¼¤Þ¤Ç¤â¶¼¤·¤Æ¶âÁ¬¤ò´¬¤¾å¤²¤ëÉã¡£18ºÐ¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·Àä±ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤È¤â¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Éã¤¬°ä¤·¤¿¿ôÀéËü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÂÎ¸³¤ò¡ØÎ¥º§¤·¤½¤¦¤Ê»ä¤¬·ëº§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë29¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡Ë¡¢¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Æ»à¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃø½ñ¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÇ¿Æ°é¤Á¤òÄ¹¤é¤¯¶ì¤·¤á¤ë¡Ö¼ö¤¤¤Î¼óÎØ¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆÇ¿Æ°é¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¡×¡£¿Æ¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼ö¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¼ö¤¤¤Î¼óÎØ¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤«¤é¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áê¼ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤â¿Æ¤Î¼ö¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤ª¼ò¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó20Ç¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼ö¤¤¤Î¼óÎØ¤ò³°¤·¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ï¡©¡¡¼«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢É×¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÏÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç²ÈÄí¤ËÌµ´Ø¿´¤ÊÉã¤È¡¢¥»¥ì¥Ö»×¹Í¤Î¶¯¤¤Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢»õ¼Ö¤¬°ìµ¤¤Ë¶¸¤¤½Ð¤¹¡£
ÆÇ¿Æ¤È¤ÎÀä±ï¸å¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¡É¤òÌ£¤ï¤¦
Éã¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤ê¼«²æ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¯Êì¤ÈÊë¤é¤¹¤¦¤Á¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¤«¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¡¢18ºÐ¤Ç²È¤òÃ¦½Ð¡£ÍâÇ¯¤Î1·î¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¬¤ì¤¤À¤é¤±¤Î³¹¤ÇÉã¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤ª¤Þ¤¨¡¢À¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡£ÈïºÒ¤·¤¿19ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ë¤ÏÍê¤ì¤º¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¿ÈÆâ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÌ¼¤¬»à¤Î¤¦¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£Éã¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤¬¥Ý¥Ã¥¥ê¤ÈÀÞ¤ì¡¢¤ª¼ò¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
28ºÐ¤Ç¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡õ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¡£Êì¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«ÍÌ¾´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤ì¡¢Éã¤Ë¤Ï¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÆÇ¿Æ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï°ìÀÚ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤òÃÇ¤Á¡¢Àä±ï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬Åö»þ¤Ï¤¦¤Ä¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¹¹ð¤ä¹Êó¤Î»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¡ÖÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤¬Äì¤Ä¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ç¤ª¼ò¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿29ºÐ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï¾å²¼ÌÂºÌÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢º«Ãî¤È¶²Îµ¤ÈÌ¡²è¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¤Ï¼ä¤·¤µ¤«¤é¡È¥Ó¥Ã¥Á²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¤á¤¤â¥É¥¥É¥¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà¤ÎÁ°¤Ç¤Ï³»¤òÃå¤º¤Ë¡ÈÁ´Íç¾õÂÖ¡É¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÉ×¤ò¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢É×¤¬»ä¤ò½÷¤È¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»î¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÍ§¾ð·ëº§¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢º£¤â¡Öµ¤¤Î¹ç¤¦¿ÆÍ§¤Î¥´¥ê¥é¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Í§¾ð·ëº§¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤Îø°¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¹ÎÄê¤µ¤ì¡¢¿´¤¬°ÂÄê¤·¤¿
¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢É×¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¿·õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢É×¤Ï°ìÀÚÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øº£¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£ÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡ØÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡Ù¤ÈÁ´¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
É×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö·çÅÀ¤À¤é¤±¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È¼«Ê¬¤òµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¾¿Í¤âµö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°¦¾ð¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤òÌµ¾ò·ï¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¡È²ÈÂ²¡É¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¹û¤ì¤¿¥Ï¥ì¤¿¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤¬¤Û¤·¤¤¡Ä¥¬¥Ï¥Ã¡Ù¤È·ì¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Í§¾ð·ëº§¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ×¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«ÎÏ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²ÈÂ²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
°¦Ç¤òÊú¤¯É×¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤°¤ó¤È¹¥Å¾¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤âÉ×ÉØ¤äÎø¿Í¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¿¿¤Î¼«Î©¤È¤Ï°ÍÂ¸Àè¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä¼ñÌ£¤ä»Å»ö¡¢¿ä¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ù¤Ä¤ËÎø°¦¤ä·ëº§¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤âÉ¬»à¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Åú¤¨¤òÃµ¤·µá¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
À¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
É×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤À¤¤¤ÖÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤Î¼ö¤¤¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë²ò¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ö¤¤¤Î¼óÎØ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò3¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö´¶¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤Î½ý¤Ä¤¤ä¡¢¶ì¤·¤ß¡¢ÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÇÏª¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÌó20Ç¯Á°¡¢É×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø59ÈÖÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ÊÈþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò´©¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤âË°¤¤Æ¥²¥Ã¥×¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡Ø¿Æ¤Ê¤ó¤ÆÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆÇ¿Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£°Â¿´¤·¤Æ´¶¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¾ì¤ä¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§Ã£¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·Ú¤Ë¸ì¤ì¤ë¡ÖÆÇ¿Æ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àä±ï¤·¤¿Éã¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤è¡×¤È°µ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Æ¤¬»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌµ»ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¹ç¤¦Í§Ã£¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ö½÷À¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤ÎÂç¿Í¤Î½÷»Ò¹»¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤Ç¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆÏ¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ÈÆÇ¿Æ°é¤Á¡É¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¿Æ¤«¤é¥ì¥·¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤LINE¤¬Íè¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¡¢°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÇ¿Æ¤È¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¼õ¤±¤¿½ý¤ä¶ì¤·¤ß¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ý¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äPTSD¼£ÎÅ¤Ê¤É¤âÍ¸ú¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î°ìÈÖ¤Î¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡Ù¤È¹¥¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤ÈÉ¨¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬°ìµ¤¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿²¤ë¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤à¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢Ç¤ò¤Ê¤Ç¤ë¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡© Á°¤è¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö°ìÄ«°ìÍ¼¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤ºµ¤Ä¹¤ËÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¿Æ¤òµö¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ö¸µ¥«¥ì¡×¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤
¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°¦¤µ¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡¢ÆÇ¿Æ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤éµö¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è¡×¡Ö¿Æ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ç¤Ê¤·¤À¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÆÇ¿Æ°é¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò°¦¤µ¤Ê¤¤¿Æ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Æ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤òµö¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò¤¬µö¤·¤¢¤Ã¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ë·Ï¤Î¤ªÎÞÄºÂ×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¡ØÆÇ¿Æ¥Ý¥ë¥Î¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤â¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¿Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö°¦¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨Á±°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö°ã¤¦¡ª¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¿Æ¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢ÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¼«Ê¬¤¬¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ö²Ã³²¼Ô¤òµö¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è¡×¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÇ¿Æ¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Ø·¸¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤È¤¤¤¨¤É¡È²Ã³²¼Ô¡É¤È¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¡¢¿Æ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¿Æ¤ÎÌäÂê¤È¼«Ê¬¤ÎÈï³²¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡Ù ¤È»Ò¤É¤â¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¿Æ¤â¤¤¤ë¤«¤é¶ì¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³ëÆ£¤ËÇº¤àÊý¤Ï¡¢¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¸µ¥«¥ì¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½êÁ§¤Ï¸µ¥«¥ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¡È¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¡É¤°¤é¤¤¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
ÆüËÜ¿Í¤Ï¿Æ¤ä²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿ÀÀ»²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¼ô¶µ¤Î¶µ¤¨¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÆÇ¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤ËÆÇ¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤«¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤À¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«Ìò¤ËÎ©¤ËÎ©¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈÝÄê¤»¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÇ¿Æ°é¤Á¤Ï¡Ø¤Ò¤É¤¤¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø¿Æ¥ä¥Ð¥¤¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿È¤Î¾å¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ð¤ìÊª°·¤¤¤â¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆÇ¿Æ¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÇ¿Æ°é¤Á¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤âÊì¤Îµ´ÅÅ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿¦¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¡Ø²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¡¢Â¾¿Í¤¬µ¤°Â¤¯¸À¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÈÆÇ¿Æ°é¤Á¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸Á°È¾¤Ï¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ç¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¼«¿È¤â¡ÖÃæ¹â»þÂå¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤ï¤ê¤È¥é¥¯¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤òÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÓÃæ¤«¤é¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢º£¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÁ°È¾¤Ë°ìÀ¸Ê¬¤Î¶ìÏ«¤Ï¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤êÀ¸¤¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¥«¥®¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÆÇ¿Æ°é¤Á¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤òÉé¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤ï¤º¤«¤Ç¤â¡¢°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆÇ¿Æ¤Î¤³¤È¤äÆü¡¹¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÆÇ¿Æ¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é¤ä¼ø¶È¤âÂ¿¿ô¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ËÃÏ¸µ¿À¸Í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤·¤ã¤Ù¤ê¾ì¡×¤ÎÎØ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤ÃËÀ¤Î»²²Ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆÇ¿Æ¤Î¤³¤È¤äÆü¡¹¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÆÇ¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ö¤¤¤«¤é´°Á´¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¿´¤ÎÆâ¤òÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿½Å¤¤²ÙÊª¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¹ß¤í¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤¬µß¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼ö¤¤¤Î¼óÎØ¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ê»³ËÜ¥è¥¦¥³ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë