¡Ö¤³¤Î²È¤ò½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤«¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Ìó30Ç¯Á°¡¢É¬»à¤Î»×¤¤¤Ç¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿18ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ôºß½»¤Îºî²È¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤À¡£
¡ÈÆÇ¿Æ¡É°é¤Á¤Ïºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤
ÆÇ¿Æ¤È¤Ï¡¢²á´³¾Ä¤äË½ÎÏ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¿Æ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¼«½ý¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êì¤È¡¢Ì¼¤ò¤âºñ¼è¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¶â¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤È¼«»¦¤¹¤ë¡×¤È¶¼¤·¤Æ¤¯¤ëÉã¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¤Î¤Á¤ËÎ¾¿Æ¤Ï¤È¤â¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Éã¤¬°ä¤·¤¿¿ôÀéËü±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¡£
¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÂÎ¸³¤òÃø½ñ¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Æ»à¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡¢¡ØÎ¥º§¤·¤½¤¦¤Ê»ä¤¬·ëº§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë29¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡Ë¤Ê¤É¤ËÀÖÍç¡¹¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤«¤é¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÔ¶à¿µ¤À¤±¤ÉÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤äSNS¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÇ¿Æ°é¤Á¤æ¤¨¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«Íý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ö¿Æ¤È»Ò¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡Ö¿Æ¤òµö¤·¡¢°¦¤»¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èºá°´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤âºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ÈÀÕ¤áÂ³¤±¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤´êË¾¡×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢Ä¹À¸¤¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¡£¤Ê¤¼¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ïºá°´¶¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¥»¥ì¥Ö»Ö¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Ì´¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¥»¥ì¥Ö¼çÉØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¡£23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹â³ØÎò¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤àÉã¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤·¤¿¡£
¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤ÎÊì¡¢²ÈÄí¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç»Å»ö¿Í´Ö¤ÎÉã
Êì¤Ï¹âÂ´¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ËÊÙ¶¯¤ò¶¯Í×¤·¡¢ÍÌ¾»äÎ©Ãæ³Ø¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á½µ6¤Ç½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤âÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â»äÎ©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Åö»þ¤ÎÊì¤ÎÆüµ¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡ØÌ¼¤ò¤¤¤È¤³¤Î¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤¤¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¶µ°éÇ®¿´¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÆÀÌ¤È¤Î¹³Áè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤ÈÄï¤Ï¡È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆ»¶ñ¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
½Î¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤È¹Ö»Õ¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¼õ¸³ÃÏ¹ö¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÈÄï¤ÏÍÌ¾»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¡£Æþ³Ø¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ëÊì¤Î´é¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éã¿Æ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ç¡¢¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤Êì¤ËÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¡ÈÃË¤Ï²Ô¤¤¤Ç¥Ê¥ó¥Ü¡É¡¢¡È²È»ö°é»ù¤Ï½÷¤Î»Å»ö¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢²ÈÄí¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê»Å»ö¿Í´Ö¡×¡£
·ëº§¸å¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¿©¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢ºÊ»Ò¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ó¤ÊÉã¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊË½·¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀÅª¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¶»¤ä¤ª¿¬¤ò¿¨¤ê¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Þ¤À½è½÷¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥¸¥ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Æ¡¢¤É¤³¤Î²È¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤È¤â¤È¤¢¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤Éã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤¬¾®6¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¿¼Ìë»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£²È¤òÉÔºß¤Ë¤¹¤ëÉã¿Æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤º¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ã¤Æ¥Ø¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÆÀÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÂçÊÑ¤Í¡£¤´Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡£¤¦¤Á¤Î¿Æ¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×
¡ÖÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤È¼þ¤ê¤«¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢¼Â¤Î»Ò¤Ë¤âÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉ×ÉØÃç¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇÉã¤Î²ñ¼Ò¤¬·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§À¸³è¤ÏÇËÃ¾¡£Êì¤Ï40ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¤«¤éÎ¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤â¿ÆÀÌ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¤âÉã¤â¹¥¤ÊüÂê¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
Î¥º§¤òµ¡¤ËÊì¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢¿¼Ìë¤ËÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ëËèÆü¡£¤µ¤é¤Ë¼ê¼ó¤òÀÚ¤ê¡¢Ìô¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¼«½ý¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈÂÁ÷Àè¤ÇÉã¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡Ø²¶¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÁÄÉã¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¤¾¡ª¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³Ø¹»¤¬µï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤È½÷»Ò¹»¤Ç¡¢½÷Í§Ã£¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿´¶¤¸¡£»äÎ©¤Î³Ø¹»¤À¤ÈÍ§Ã£¤ÏÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤»ä¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¡Ø¤Ä¤é¤¤¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼ä¤·¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤â¤·²È¤Ë¤â³Ø¹»¤Ë¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ø¥°¥ê²¼¡Ù¤äÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ø¥È¡¼²£¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈË²Ú³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Êü²Ý¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÎÊì¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£Êì¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êì¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤º¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÃ²¤¡¢»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ë¤ï¤á¤¯Êì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î¿´¤ò³Î¼Â¤Ë¿ª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤«Êì¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢É¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤ÆÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â²È¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£Åö»þ18ºÐ¡¢¤Þ¤À´¨¤µ¤Î»Ä¤ë3·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂÉã¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡ÄÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
4¾öÈ¾¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£³ØÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¥Ð¥¤¥ÈÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬1995Ç¯1·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¿À¸Í¤ÇÈïºÒ¤·¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¡£è«Á³¼«¼º¤Î¾õÂÖ¤Ç¿ôÆü¤ò²á¤´¤·¡¢¤¬¤ì¤¤À¤é¤±¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¤³¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éã¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤ª¤Þ¤¨¡¢À¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡×
¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÎÀ¸»à¤âÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¡£Íê¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¿´¤Î½ý¸ý¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¶ì¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¡¢¼ä¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉã¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¡¤Ë¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È¿§Îø¤ËÅ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Î»ä¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ó¥Ã¥Á¡É²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤¤º¤ê¤ÎÃË¤ÈÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï¸½¼Â¤Î¤Ä¤é¤µ¤«¤éÆ¨Èò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Æ¤«¤é»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Í§Ã£¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢±óÊý¤«¤é¼Ö¤òÈô¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Åö»þ20ºÐ¤½¤³¤½¤³¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¼þ¤ê¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤ËÍê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤·¤è¤·¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸ÉÆÈ¤ÈÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡Ø¤É¤ó¤Ö¤é¤³¡Ù¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿ÃË¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤êÉ¨¤òÊú¤¨¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¼«»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë°û¤ß²°¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÇ¿Æ¤È¡È´°Á´¤Ê¤ëÀä±ï¡É²Ì¤¿¤¹
¥Ó¥Ã¥Á³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤Ö¤¸¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢22ºÐ¤ÇÂç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡×¤È´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª¶â¤ò¤»¤Ó¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Éã¤Ë¡Ö¤³¤Î½ñÎà¤Ë¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤È²¶¤Ï»à¤Ì¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ù¡¼¤ä¤Ä¤À¤Ê¡£¼Ú¶â¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ23ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÏÉã¤Î¶¼¤·¤ËµÕ¤é¤¨¤º¡¢½ðÌ¾Æè°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤âµõ¤·¤¯¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤ÏÂ³¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ïºñ¼è¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Êì¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Ìµ»ë¤ò¤¹¤ë¤È²¿½½·ï¤ÈÃå¿®¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿¦¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿¦¾ì¤â¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¿¤Þ¤ë°ìÊý¡£¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂà¿¦¤·¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊì¿Æ¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤È´è¤Ê¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡ÈÍÌ¾´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¼¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Æ¤Î°¦¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
º£ÅÙ¤³¤½Êì¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£ÅÙ¤³¤½Êì¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Äü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢½»½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤È´°Á´¤Ê¤ëÀä±ï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤½÷¤Ç¤¤Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¼ö¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿Êì
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢33ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊì¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤¬µñ¿©¾É¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾õÂÖ¤À¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Êì¤Ï°Õ¼±¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ¼¼¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤º£¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é°¦¤»¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÊì¤ÎÍÆÂÎ¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡Ö¸ý¤ò³«¤±¤Ð¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¦ÄÌ¾ï±¿Å¾¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤ÏÃ´Åö°å¤Ë¡ÖÃË¤Î¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤¿Êì¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¡£
Âà±¡¤«¤é¿ô¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¿¿Åß¤Î¸á¸å¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤ÇÊì¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£µñ¿©¾É¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿Ëö¤Î¿´Â¡È¯ºî¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£59ºÐ¤ÎÊì¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢20Âå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬Ãå¤ë¤è¤¦¤ÊÉþ¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¤ÎÆüµÄ¢¤âÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆüµÄ¢¤Ç¡¢¶²¤ë¶²¤ë³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î°¸ý¤¬¥Ó¥Ã¥·¥ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¥ß¡¼¥Ï¡¼¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤Êì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Éô²°¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Êì¤Ï¡¢¡È½÷¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¯Èþ¤·¤¯¤¤¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£1950Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÎ©¤ÄÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡£Êì¤Ï23ºÐ¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤ËÍÜ¤ï¤ì¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Êì¤ÎÁòµ·¤Ç¤Ï°ìÅ©¤ÎÎÞ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÐÁò¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¦°÷¤ËÊ¹¤¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
ËÜÅö¤ÏÊì¤ò°¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Êì¤Î°¦¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¡¢Êì¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤¬»à¤ó¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬ËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡×¸Å¤¤¹Í¤¨¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤¿Éã
Éã¤Ï69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÎÀÎ¤ÎÉô²¼¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Éã¤Ï¡ÖÃË¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤±¤º¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃË¤Ï²Ô¤¤¤Ç¥Ê¥ó¥Ü¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âº¬¿¼¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò»´¤á¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Éã¤ÎÉô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ç¡ÖÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¡£
¡ÖÉã¤Î°ä¤·¤¿Ô¼¤À¤é¤±¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éã¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¡ÈÆÇ¡¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤äÀÄÇ¯»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÜ¿Í¤â¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê»à¤ËÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤Î¤³¤È¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ì±þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ñ¤é¤ê¤È±ö¤ò¿¶¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»þ¸ÂÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿´²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤Î»þ¸ÂÇúÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£¼Ú¶â¼è¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤ÏÌó20Ç¯Á°¡¢Éã¤Ë¶¼¤µ¤ì¤ÆÊÝ¾Ú¿Í¤Î½ñÎà¤Ë½ðÌ¾Æè°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Î»à¸å¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÊü´þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Éã¤¬»à¤ó¤À¸å¤â¤Ê¤Ë¤«Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¨¡¨¡¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¿ÉÔ°Â¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Éã¤¬°ä¤·¤¿¼Ú¶â¤Ï¿ôÀéËü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤¬¡¢¶¼¤µ¤ì¤ÆÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤â¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ú¶â¤Ë¤Ï»þ¸ú¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÊÛ¸î»Î¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¤Î°ä¤·¤¿¼Ú¶â¤Ï»þ¸ú¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤¬¼«»¦¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇËè·î1000±ß¤º¤Ä¡¢ÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÀ¸·üÌ¿²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¡¢ÆÇ¡¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë»à¤Ì¤Þ¤Çºñ¼è¤µ¤ìÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£ËÜÅö¤Ï1±ß¤À¤Ã¤ÆÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»ÙÊ§³Û¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸ò¾Ä¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍøÂ©Ê¬¤ÏÌÈ½ü¤Ç¡¢¸µËÜ¤ò¾¯³Û¤º¤ÄÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤¬¾Ã¤¨¤¿
¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÂ¿³Û¤ÎºÄÌ³¤òÊú¤¨¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼Ú¶âÁûÆ°¤Ç¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØÉã¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¿Æ¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤Ç¤Ï°ã¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Éã¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç69ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Éã¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉã¼«¿È¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½ý¤Ï¿¼¤¯¡¢»à¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿´¤Î±ü¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬¼Ú¶âÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÀøºß°Õ¼±¤¬¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤Î¼Ú¶â¤òÌ¼¤ËÇØÉé¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤·¡ª¡Ù¤ÈOK¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Þ¤ÇËè·îÊÖºÑ¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦ºá°´¶¤Ï¥Á¥ã¥é¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¤â¡×
Í§Ã£¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£23ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ëÌ£Êý¤¬¤¤¤ë¡£
¼Â¤ÏÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤«Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1²ó´Ø¤ï¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Æ¤¬»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÌµ»ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
·è¤·¤Æ¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤è¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¿Æ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤é¡Ö¼Â°õ¤òç´¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡ª¡×
²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê°ìÈÖ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¾¯¤·Ä´¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤Î½ñÎà¤Ë½ðÌ¾Æè°õ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤âÊÝ¾Ú¿Í¤ÎºÄÌ³¤Ï¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ï¥ó¥³¤ò¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¼Â°õ¤òç´¡Ê¤Á¤Ä¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¹ÔÀ¯ÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤ë¤È¿ÍÀ¸µÍ¤à¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ¨¤Ï¸Ê¤Îºá°´¶¡×¤òÉ¸¸ì¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ºá°´¶¤Î¹îÉþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¤¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ê»³ËÜ¥è¥¦¥³ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë