´äÉô¤¬Åìµþ£±£Ò¤Ç¾è¤êÂå¤ï¤ê¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ºº¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¡¢µ³¾èÊÑ¹¹Ì¿Îá
¡¡£²£³Æü¤ÎÅìµþ£±£Ò¤Ç¥¥¿¥Î¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´äÉô½ãÆóµ³¼ê¡Ê£´£¹¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï¡¢¾åÎ¤Ä¾ÂÁµ³¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡áÈþ±º¡¦²ÃÆ£»Î¡á¤Ë¾è¤êÂå¤ï¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´äÉôµ³¼ê¤Ï£²£³ÆüÄ«¡¢¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤ÎÄ´À°¥ë¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ºº¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¿ôÃÍ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸¡ººµ¡´ï¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢ËÜÆü¤Îµ³¾è¡Ê£±£Ò¤Î£±°È¤Î¤ß¡Ë¤Ïµ³¼êÊÑ¹¹Ì¿Îá¤Ë¤è¤ê¾è¤êÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´äÉôµ³¼ê¤ÏÅöÆü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£