µÜ¾ë¡¦·ª¸¶»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÃËÀÉé½ý¡Ä¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë£²Æ¬ÌÜ·â¡¢¹¶·â¤·¤¿¤Î¤Ï¿Æ¥°¥Þ¤«
¡¡µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ç¤Ï£²£²Æü¡¢ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤¦¤Ê¤ÉÈï³²¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¸áÁ°£·»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢·ª¸¶»Ô°ìÇ÷¿¿ºä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¶Ð¤á¤ë£·£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ»öÌ³°÷¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï±¦ËË¤äÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©·Ù·ª¸¶½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ£²Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¿Æ¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ç£µ·ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±½ð¤ÏÆ±Æü¡¢£²£±Æü¸á¸å£µ»þº¢¡Á£²£²Æü¸áÁ°£·»þº¢¡¢Æ±»Ô·ª¶ðÃæÌî¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢·ÜÌó£²£°±©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬Éé½ý¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¤ÏËÌ¤ËÌó£±£°¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¸©Æâ¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â·ï¿ô¤Ï£²£°Æü»þÅÀ¤Ç£²£¸£±£±·ï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿£²£°£±£¶Ç¯ÅÙÁ´ÂÎ¡Ê£±£¶£´£²·ï¡Ë¤Î£±¡¦£·ÇÜ¤Ë¾å¤ë¡£¸©¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥¯¥Þ½ÐË×·ÙÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏµÞ¤ÊÆ°ºî¤Ç»É·ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£